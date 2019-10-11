Как силовики "убивали" дело Пашинского: скандальные факты

Стрельба Пашинского через три года обернулась арестом скандального политика. Точку в деле виновности бывшего нардепа и главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны – поставит суд. Однако есть информация, которую уже сегодня важно озвучить.

В первой части расследования OBOZREVATEL мы рассказали, что же произошло в трагический день, 31 декабря 2016 года, а сегодня – о том, какие титанические усилия прилагали правоохранители для того, чтобы Пашинский не отправился в тюрьму.

Марина Паринова, адвокат Вячеслава Химикуса (который в результате стрельбы Пашинского получил тяжелое ранение), поделилась с нами вопиющими фактами.

Адвокат Марина Паринова и Вячеслав Химикус

– Марина, давайте сначала о том, какое ранение получил Вячеслав Химикус и что сейчас с его здоровьем.

– В результате той "встречи" Вячеславу было нанесено тяжкое телесное повреждение – это согласно выводу судебно-медицинской экспертизы. В чем оно заключалось: он получил огнестрельный перелом левой бедренной кости (это самая большая кость в теле человека, она была у него раздроблена на семь частей, также был оскольчатый перелом). Для того, чтобы ее сложить, срастить, недостаточно "просто" операции. Врачи туда вставили металлическую пластину, спицу, которая удерживала ее целой для того, чтобы не укоротилась нога.

Вячеслав перенес три операции в трех больницах: сначала он лежал в Василькове, потом его перевели в Киев, вскоре уже был в Институте травматологии... Именно на больничной койке Химикус провел примерно полтора месяца.

Далее реабилитация продолжалась дома, Вячеслав долгое время ходил с палочкой и где-то порядка полугода был нетрудоспособен.

Вячеслав Химикус (январь 2017 г.) после огнестрельного ранения из наградного пистолета Пашинского

Сейчас ходит уже без палочки, но хромота осталась, как и шрамы от операций, аппарата Елизарова, который ему ставили. Ну и, соответственно, внутри осталась эта металлическая пластина, удерживающая кость. Как объяснял доктор, вокруг этого перелома образуется костный мозоль. Через некоторое время металл можно будет извлечь, но у Вячеслава нет финансовой возможности это сделать, поэтому пока что он на операцию не ложится. Не знаю, будет ли он ее вообще проводить.

– В некоторых СМИ и в соцсетях мелькала информация, будто Сергей Пашинский возместил затраты на лечение. Мол, все уже нормально, претензий от Химикуса не будет.

– Это абсолютная неправда. Мало того, что Пашинский ничего не возместил, он постоянно поливает грязью Вячеслава. Никто не выходил с какими-либо переговорами или предложениями.

Единственное, что было – это в ночь, когда Вячеслава госпитализировали, сын Пашинского поехал в больницу вместе с ним и заплатил за лекарства, которые срочно нужны были в тот момент, чтобы оказать помощь раненому человеку.

– О какой сумме речь?

– Сын Пашинского заплатил в аптеке 800 гривен. То есть он никому в руки эти деньги не давал.

– С этим вопросом разобрались. Теперь о том, что происходило почти три года после дня "Х". Очень много вопросов к органам.

– Силовики просто разваливали дело Пашинского! Я могу очень коротко – тезисно и просто объяснить, в чем суть.

Смотрите, у нас столкнулись два человека в какой-то конкретной ситуации, каждый из них считает себя правым. Оба подали заявления о совершенных в отношении них преступлений, обвиняя друг друга. То есть один говорит – он виноват; другой – нет, он.

Заявление Пашинского было зарегистрировано в тот же день – через четыре часа его внесли в Единый реестр досудебных расследований и начали расследование (31 декабря, всего за несколько часов до наступления Нового года. – Ред.). А заявление Вячеслава Химикуса внесли в ЕРДР через четыре месяца – когда мы инициировали вопрос о том, что умышленно не исполняется судебное решение, и мы будем привлекать следователей к уголовной ответственности.

Чувствуете разницу? Заявление Пашинского внесли в ЕРДР за четыре часа, а заявление Химикуса – через четыре месяца. И понадобилось судебное решение, куча обращений и т.п. Четыре месяца на него вообще не обращали внимание!

– Показательно. Получается, простому человеку, например, без адвоката, не на что рассчитывать?

– У простого человека нет никаких шансов.

Дальше – больше. Когда внесли заявление Химикуса, по нему не назначался следователь – его в деле не существовало. Это было отдельное уголовное производство по заявлению Химикуса.

И когда мы обращались в суд с жалобами, почему не рассмотрено наше ходатайство, нам приходила информация, что следователь не назначен на это дело. Это тянулось примерно полтора месяца.

В июле прокуратура принимает решение объединить эти два производства в одно и через неделю закрывает. У нас неделю официально был следователь, а после дело просто закрыли.

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Заявление Химикуса не расследовал никто – вообще. Дело было закрыто в июле 2017 года, а в декабре того же года суд отменил это решение, чтобы опять возобновить следствие.

Но после этого в деле не появилось ничего нового. То есть с декабря 2017 года до 2019-го (когда оно снова было закрыто) не проводилось ни одного следственного действия, абсолютно ничего не проводилось.

За эти три года заявление Химикуса, в которого стрелял Пашинский, вообще никто не расследовал. Ничего не было сделано. Не были проведены новые допросы или следственные эксперименты.

Подчеркну: Вячеслава Химикуса за три года ни разу не пригласили на следственный эксперимент! В то время, как Сергея Пашинского пригласили, его жену Руслану Пашинскую – тоже. Они дважды провели следственный эксперимент, и эти данные передали на экспертизу, а эксперт не может выйти за пределы того, что ему дал следователь! Следователь же дал результаты эксперимента, проведенного без Химикуса.

И все экспертизы проводились с учетом только версии Пашинского. Вячеслава же никто не слышал и не хотел слышать в этом деле.

– И принудить к этому не получилось?

– У нас есть куча судебных решений и т. д. Например, когда следственный судья отменял постановление о закрытии дела, то сказал, что Химикуса нужно возобновить в правах потерпевшего и провести с ним следственный эксперимент – это было указано в судебном решении.

Но Генпрокуратура на это не обращала внимания. У нас есть десятки решений, которые она просто проигнорировала.

– Есть конкретные лица в ГПУ, которые, по вашему мнению, ответственные за это?

– В Генпрокуратуре многозначительно показывали наверх глазами, намекали, однако прямо не называли имен. Но старший следователь в нашем деле, которого Юрий Луценко называл одним из лучших умов, который "бился" над этим делом – это Виталий Мартыненко. Он откровенно и неприкрыто работал на Пашинского. Мы это чувствовали все время.

– Была еще скандальная ситуация с полиграфом. Можете рассказать подробности? Что там за история?

– Пашинский прошел полиграф на несертифицированном оборудовании и с нарушением методики, которая утверждена Всеукраинской ассоциацией полиграфологов. И потом специалиста, который проводил данное исследование, уволили за нарушение методики и то, что нанес урон авторитету Ассоциации полиграфологов.

А узнали мы об этом потому, что он судился, чтобы его восстановили на работе. Но вплоть до Верховного суда все проиграл – суды сказали, что его уволили правильно.

– Кстати, пройти полиграф было инициативой самого Пашинского?

– Знаете, там сложно разобрать, чья это инициатива – потому что все ходатайства Пашинского удовлетворялись сразу же. Например, подается ходатайство провести следственный эксперимент, и на следующий день они его проводят, а вот наше даже не удостаивали ответом.

Поэтому, кто инициировал прохождение Пашинским полиграфа, – в принципе неважно, потому что они действовали заодно, может, это их общая, совместная инициатива.

Важно то, что полиграфолога уволили из-за нарушений конкретно по этому делу. В судебных решениях даже указан номер нашего уголовного производства.

К слову, этот сотрудник у нас сразу не вызвал доверия, потому что на просьбы предоставить документы, подтверждающие соответствующий уровень эксперта, что он является надлежащим специалистом, который аккредитован Министерством юстиции и т. д. – не было ответа, мы ничего не получили. И мы не пошли на экспертизу, ведь понимали, какие будут результаты.

И оказались правы. Со временем выяснилось, что это была какая-то фальсификация.

– Мало кто верил, что будут серьезные подвижки по делу Пашинского, очень часто у нас сильному все, слабому ничего. В связи с последним решением Печерского суда, как вы считаете, теперь есть реальный шанс добиться ответственности экс-нардепа? И почему ему не дали возможности выйти под залог?

- Что касается шанса, я думаю, что только сейчас этот шанс и появился. Когда у Пашинского уже нет такого прямого, такого сильного влияния на следствие, как раньше.

Раньше это была глухая стена, о которую мы бились, а при наших встречах на следственных действиях Пашинский просто смеялся в лицо.

Он откровенно насмехался – показывая, что ему ничего никогда не будет и мы вообще никто. Ну, как бы невербальные сигналы нам посылал. И это было настолько открыто, цинично...

Мы это видели и со стороны следствия, что оно ему очень сильно подыгрывает. Поэтому я думаю, что если есть шанс довести это дело до конца, то только сейчас он появился.

Конечно, за три года было многое потеряно. Потеряно время, какие-то вещи стираются из памяти свидетелей. Какие-то вещественные доказательства могли быть утеряны или испорчены, потому что три года следствие работало на Пашинского. Это не может не сказаться.

Что касается того, почему такое решение (об аресте Пашинского до 4 декабря. – Ред.) было принято Печерским судом – возможно, было принято во внимание, что человек является влиятельным, не бедным, у него много связей, а возможно, какие-то механизмы воздействия у него сохранились.

Во время следственных действий Пашинскому было весело

– Химикус будет идти до конца?

– Его семья настроена бороться. Для них по-прежнему ничего не изменилось, к тому же жизнь у них довольно тяжелая, как у простых украинцев.

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