"Плевать на людей": блогер рассказал, как Россия относится к Донбассу

Россия наглядно продемонстрировала свое отношение к жителям оккупированных территорий Донбасса как к людям третьего сорта.

Об этом в эфире ObozTV заявил известный блогер, участник АТО Евгений Дикий, комментируя запрет жителям "Л/ДНР" посещать Россию во время чемпионата мира по футболу.

"В очень давние расистские времена на некоторых заведениях писали "чернокожим и собакам вход воспрещен". Примерно так Россия относится к своим питомцам – к подзащитному русскоязычному населению, ради которого они тут держат целую армию. Это чудесная демонстрация того, что русскоязычное население им необходимо только как формальный повод для своей политики, а как на людей им на них плевать", - считает Дикий.

По мнению блогера, для Кремля жители Донбасса – люди третьего сорта, "даже сравнительно с россиянами, у которых у сами прав немного".

"За что боролись, на то напоролись. "Путин, введи" - и вот получили", - добавил он.

Дикий также напомнил, что в России было зафиксировано довольно много резонансных преступлений, совершенных бывшими боевиками "Л/ДНР".

"Уголовные отморозки получили боевое оружие и мандат безнаказанности на своей территории. Это меняет психологию. Они с этой психологией приезжают в "матушку-Россию" и решают вопросы абсолютно так же, как они привыкли на оккупированных территориях. А на это уже Россия не подписывалась. Там абсолютная монополия на насилие у российской власти. А тут приезжают "беспредельщики" и начинают валить кого-то в своих уголовных разборках", - добавил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запретила с 1 июня жителям оккупированных районов Донбасса въезд на свою территорию из-за проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.