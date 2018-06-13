Рассорить террористов "Л/ДНР": дипломат раскрыл хитрый способ

Объявление амнистии для части террористов, которые не совершали преступлений против человечности, может сыграть на руку Украине в вопросе деоккупации и реинтеграции Донбасса.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший посол Украины в Хорватии Александр Левченко, который привел пример подобного шага со стороны Хорватии в 1990-е годы.

Он отметил, что пункта о прощении или амнистии не было в Эрдутских соглашениях, подписанных Хорватией и местными сербами, однако по данному вопросу было отдельное обязательство Республики Хорватия.

"Еще до подписания соглашений в Эрдуте государство уже провело две волны амнистии и обязалось провести еще одну общую амнистию... Как в хорватском случае, так и в нашем, такие лица не могут подлежать освобождению от ответственности, поскольку это противоречило бы международным обязательствам обоих государств согласно международному праву", - сказал дипломат.

Левченко пояснил, что амнистия является важным способом не только мирно реинтегрировать оккупированные территории после окончания боевых действий, но и приблизить их конец через внесение раздора в ряды боевиков.

"Считалось, что каждый сепаратист размышляет о своем будущем, думает о том, что будет через год, два или пять. Поскольку многие из них являются местными, то им не очень хотелось куда-то ехать, поэтому вопрос был в том, в каком статусе они там остаются. Если у человека, который хоть и находится по другую сторону линии фронта с оружием в руках, но не является военным преступником, есть гарантия безопасности на будущее, он имеет мотивацию и в дальнейшем не совершать преступлений. Если же кто-то имеет элементы уголовного преследования, то работа ведется с каждым конкретным случаем", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Левченко озвучил конкретные шаги для деоккупации Донбасса.