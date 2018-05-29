Новая схема мошенников: как у украинцев "отбирают" дома

В Украине все чаще возникают скандалы с ОСМД. Доходит даже до угроз и поджогов автомобилей.

Как выяснил OBOZREVATEL, существует несколько схем, по которым застройщик или ваш сосед может присвоить себе дом и диктовать свои условия – сколько и за что платить.

Пришли и отключили воду

Оксане Пархоменко, жительнице комплекса "Кришталеві джерела", в Киеве сожгли автомобиль. Сама Оксана уверена – это месть за то, что она и еще десять жильцов комплекса решили подать в суд на ОСМД, которое считают липовым, и за которым стоит навязанный им частный ЖЭК HOLD GROUP.

"Накануне в почтовых ящиках жителей комплекса оказались анонимные письма. В них были обнародованы наши личные данные. А также писали, что из-за нас ЖЭК может прекратить вывоз мусора, предоставление коммунальных услуг, прекратить работу лифта, насосов и пр. Немного раньше одного нашего соседа также во дворе поймали молодчики спортивного телосложения и стали угрожать, мол, ты же помнишь, что у тебя есть дети, семья. Все это в стиле нашего застройщика. Помню, еще раньше, когда одна владелица квартиры не могла получить документы на собственность жилья и попробовала сделать это своими силами, через адвоката, то ей просто разбили битами машину", - рассказала нам Оксана Пархоменко.

По словам другого жильца ЖК "Кришталеві джерела" Вячеслава Пономарева, эта история началась тогда, когда инвесторы начали получать документы на право собственности на жилье.

"Тогда застройщик не отдавал документы, пока мы не заключим договор с его ЖЭКом. Люди подписали. А потом началось. ЖЭК стал брать деньги с жильцов за парковку во дворе собственного дома – 10 грн за ночь. Я не платил, тогда ЖЭК пришел и отключил мне воду. Причем все коммунальные услуги я оплачивал. Мы возмущались. Также они навязали нам свою охрану, за которую в месяц мы платили по 60 грн, а теперь уже по 75 грн. Их работа заключается в том, что два человека стоят на шлагбауме при въезде и выезде со двора. А ночью они обходят двор и переписывают номера машин, чтобы передать данные на оплату парковки. Когда мы говорили, что такой услуги не заказывали, в ЖЭКе уверяли, что, мол, и не надо заказывать", - сообщил нам Вячеслав Пономарев.

В то же время тем, как ЖЭК следил за порядком в доме, жильцы не довольны. "Они даже пятна штукатурки на лестничных клетках не удосужились за несколько лет убрать", - говорит Вячеслав.

Когда жильцы решили создать свое ОСМД и отправились оформлять документы, то выяснилось, что по этому адресу уже существует ОСМД. "Руководителем там числится отец застройщика, который имеет тут квартиру. И еще один человек, который к дому не имеет никакого отношения. Когда мы получили документы, то оказалось, что там стоит и моя подпись, что я был на собрании и голосовал за это ОСМД. И подписи соседей, которые тоже с удивлением об этом узнали. Поэтому мы и обратились в суд, чтобы отменить это ОСМД. Мы же не знаем, что они там творят, может, они уже кредитов набрали, а нам потом отвечать. Поэтому началось давление на нас", - говорит Пономарев.

У самой компании HOLD GROUP комментарий нам получить не удалось. По стационарному телефону, который указан на сайте, удалось дозвониться. Нам дали мобильный заместителя директора Вадима Тимакина. Однако номер был отключен.

Конфликтов много

По словам главы ассоциации ОСМД и ЖСК Киева Константина Киричука, подобные конфликты сейчас не редкость. "Конфликтов очень много. Только в Киеве я знаю с десяток случаев, когда рейдеры "увели" ОСМД. Правда, о том, что сожгли автомобиль, я слышу впервые", - отметил в беседе с нами Киричук.

Бывший глава ОСББ и активист Николай Жуков тоже подтверждает – споров и скандалов в ОСМД сейчас хватает. "Я понимаю, почему люди пошли в суд. Потому что это ОСМД могло уже и землю заложить какому-нибудь банку, и потом они вынуждены будут платить по их долгам. Хотя я бы все-таки им советовал пойти другим путем. Суды могут длиться годами, и не факт, что они выиграют. Они могут собрать собрание жильцов и переизбрать правление, выбрать своего председателя, назначить бухгалтера. Затем пойти в райадминистрацию и там этот протокол зарегистрировать. После отправиться в банк и предъявить документы. И с этого момента доступ к счетам старого ОСМД прекращается", - советует Жуков.

Правда, собрать жильцов многоквартирного дома - задача не из легких. На собрании должны присутствовать владельцы 51% жилой площади дома. "Можно пойти путем подписей, закон это позволяет. Придется сделать поквартирный обход с листом голосования, и люди подпишут, что согласны выбрать именно эти кандидатуры на главу правления и самого правления", - говорит Жуков.

Схемы захватов домов

По словам главы организации Союза совладельцев жилья Днепровского района столицы Антонины Тимошенко, чаще всего подобными захватами ОСМД занимаются застройщики. "Это большая беда. Застройщик захватывает дом и диктует свои тарифы, свои услуги, то есть он зарабатывает на людях. Они могут даже на этапе сдачи дома и передачи документов инвесторам - будущим жильцам - уже не только свой ЖЭК навязать, но и свое ОСМД создать", - говорит Тимошенко.

Также она называет и еще одну схему отжатия ОСМД. "Действительно, закон разрешает поквартирный сбор подписей. И есть такие юридические конторы, где ушлые мальчики обходят квартиры и собирают подписи за новое правление ОСМД. В результате дом оказывается в чужих руках", - рассказала Антонина Тимошенко.

Еще одна лазейка для рейдеров прописана в законе №417. "Для создания ОСМД, выбора правления достаточно присутствия жильцов, кому принадлежит 51% жилой площади. Еще непроданные квартиры застройщик может оформить на себя и иметь 51%. Или один человек может скупить в доме половину квартир, договориться с двумя-тремя соседями, и теперь он сам все решает", - говорит Тимошенко.