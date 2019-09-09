"Кадры из фильма ужасов": жителей Черкасс "бросают" под колеса

Жители Черкасс ежедневно рискуют жизнями из-за остановленного ремонта дорог. В то время как компания-подрядчик удачно осваивает бюджетные средства.

Подробнее о сложившейся ситуации рассказали журналисты Vikka.ua.

Заросли и руины – вместо аллеи, пешеходных переходов и в ожидании новой дороги. Сквозь такое ежедневно проходят жители нескольких черкасских кварталов. Речь идет об участке бульвара Шевченко между улицами Можайского и Казбетською.

О непроходимых тропах для маломобильных жителей города журналистам рассказали местные мамочки. Те ежедневно, во время прогулки со своей малышней, вынуждены преодолевать препятствия и объезжать их просто по дороге.

"Доходишь до перекрестка – и все, путь закончился. Вот как здесь с коляской можно пройти по этим катакомбам? – сетует жительница Черкасс Руслана. Два месяца назад женщина стала мамой и в течение всего этого времени в ближайший парк на прогулку с сыном добираются экстремально. – Сразу на дорогу скатываться? А аллея, как кадр из фильма ужасов? Я понимаю, что здесь ремонт должен быть и когда он все-таки закончится, но, кажется, мой ребенок в школу пойдет, пока здесь будет дорога и нормальные тротуары. Потому воз и ныне там – уже давно я не видела здесь этих ремонтников!".

Пока помогаем Руслане переехать через перекопанные и разрушенные не только временем, но и ремонтными работами съезды, случайный прохожий, пожилой мужчина, который представился Владимиром, показывает на отсутствие тротуара под забором еврейского кладбища.

Просто там, где должны ходить пешеходы, сейчас – большая куча "выкорчеванных" старых бордюров. Поэтому, пешеходы вновь вынужденно обходят ее по проезжей части – уже по улице Героев Чернобыля, которая в том месте пересекается бульваром.

"Да вы же посмотрите, по правой полосе уже застелили второй слой асфальта, на левой – только один. И он уже начинает разрушаться! – говорит Владимир. – Я им говорю: ребята, как же вы делали ту дорогу, что она уже ямами там пошла? А они мне отвечают, что еще не закончили, и все будет".

Сейчас на указанном участке действительно должен идти капитальный ремонт бульвара Шевченко (тот охватывает отрезок от улицы Университетской до Можайского). Победу в тендере на выполнение работ получило частное предприятие "Черкассы-Интерстрой", руководителем которого является экс-депутат горсовета, известный бизнесмен Владимир Халай.

Отметим, что определить подрядчика по этому участку удалось лишь со второго раза. В конце концов, 9 октября 2018 года с ним был заключен договор.

Владимир халате vycherpno.ck.ua

Согласно техзадания, подрядчик должен заасфальтировать дорогу, покрыть техполосу и тротуар бетонной плиткой и обустроить газон бульвара. Капремонт указанного участка обойдется Черкассам почти в 32 миллиона гривен из городского бюджета. Все работы должны быть завершены до 30 декабря 2019 года.

Напомним, что ЧП "Черкассы-Интерстрой" печально известно в городе, ведь именно оно должно выполнить ремонт запасного футбольного поля на "Центральном стадионе". Тот должен был быть завершен еще в 2016 году. Однако, кроме освоенных средств из городского бюджета, другим результатом подрядчик сейчас похвастаться не может.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!