"Гибнут дети": Кабмин потребовал ужесточить наказание за нарушение ПДД

Кабинет министров направил в Верховную Раду законодательные инициативы Министерства внутренних дел по повышению ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"Вопрос дорожной безопасности – важный вопрос. Мы видим резонансные ДТП, в которых, к сожалению, гибнут и дети. Надо акцентировать наше внимание на работу групп полиции с Укртрансбезопасностью по выявлению недобросовестных пассажирских перевозчиков", – заявил замглавы МВД Сергей Яровой, говорится на сайте ведомства.

"Я хотел бы, чтобы мы не только констатировали цифры, а было принципиальное реагирование на все эти события со стороны ГСУ, в том числе со стороны привлечения виновных к уголовной ответственности", – добавил Яровой.

По его словам, сейчас высокий уровень ДТП связан с отдыхающими, которые направляются в южные и западные регионы Украины.

"Мы должны быть готовы, что они будут возвращаться назад. Усиление мер безопасности дорожного движения – это не временная акция, а постоянная работа. Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона", – подчеркнул Яровой.

В то же время заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров отметил, что для противодействия высокому уровню ДТП необходимо внедрять автоматическую фото/видеофиксацию нарушений правил дорожного движения на автодорогах.

"Расширение инструментария правоохранительных органов для обеспечения безопасности дорожного движения является одним из приоритетов нашей работы. Необходимо привести в соответствие законодательство для закрытия всех существующих пробелов. МВД работает в этом направлении", – заявил Гончаров.

При этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий акцентировал внимание на том, что за последние три недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 26,5%, а количество травмированных – на 32%.

По его словам, для ликвидации причин и условий, способствующих ДТП, провели внеочередное обследование аварийно-опасных участков и мест концентрации аварий.

"В отношении должностных лиц дорожных и коммунальных организаций составлено 1423 административных материала по статье 140 КУоАП. В местные органы исполнительной власти и служб автомобильных дорог в областях направлено 790 информаций о совершенствовании дорожного движения", – добавил Билошицкий.

Кроме того, он напомнил, что с 23 июля и до особого распоряжения проводят комплекс мероприятий "Перевозчик" для профилактики аварий на пассажирских рейсах.

В частности, силовики осмотрели уже более 66 тысяч транспортных средств, выявили 1,5 тысячи неисправных транспортных средств, а также составили 149 административных материалов в отношении должностных лиц перевозчиков.

"Выявлено почти 26 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров, 56 из которых – управление в состоянии алкогольно-наркотического опьянения, 470 – управление автобусами, которые не прошли обязательный контроль", – резюмировал Билошицкий.

Напомним, ранее в Украине произошло несколько резонансных аварий с участием маршруток, в которых погибли 15 человек и 20 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 июля в Украине силами Нацполиции и транспортной инспекции начался тотальный контроль всех перевозчиков. В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковывать.