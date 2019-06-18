К власти – любой ценой: как одиозная Побидаш рвется в Раду

Парламентская избирательная кампания набирает обороты. Политсилы, рассчитывающие пройти в Верховную Раду, проводят партийные съезды и объявляют списки тех, кого намерены вести в высший законодательный орган страны.

Политологи утверждают: в целом наблюдается тенденция к существенному обновлению состава основных отечественных партий. Впрочем, рядом с действительно новыми незапятнанными лицами в этих списках всплывают и политические приспособленцы с серьезным негативным бэкграундом. Об одном таком – а точнее, одной – в материале OBOZREVATEL.

Ирина Побидаш, экс-председатель Вышгородского райсовета antikor.com.ua

Цель оправдывает средства?

Анализ избирательных списков ключевых партий, согласно опросам имеющих шансы пройти в парламент, уже свидетельствует: рядом с идейными партийцами с действительно незапятнанной репутацией в высший законодательный орган пытаются "въехать" и люди, настоящая и единственная идея которых заключается в желании пролезть во власть – любой ценой. Одна из них – Ирина Николаевна Побидаш.

В политическом "анамнезе" Побидаш – немало партий. "Наша Украина", БЮТ, "Удар" - с каждой из этих политсил она пыталась штурмовать Вышгородский районный совет (потому что родилась и проживает именно в этом пристоличном районе). А в 2014-м даже замахнулась на Верховную Раду – и с треском проиграла выборы.

Все партийные ячейки упомянутых политсил, которые Побидаш активно создавала или к руководству которых умудрялась протиснуться, достаточно быстро распадались из-за, как уверяют очевидцы событий, несравненного таланта госпожи Ирины сталкивать однопартийцев лбами для достижения собственных целей.

И, стоит отметить, своих целей она таки достигала. Временами – прибегая к нетривиальным способам. Неизменный депутат райсовета на протяжении многих лет, во время пребывания в БЮТ она добилась назначения себя председателем районной земельной комиссии. А потом – уже после того, как ее "попросили" с "Удара", даже возглавила районный совет. Впрочем, сделать это ей удалось не благодаря поддержке избирателей или депутатского корпуса, а фактически путем рейдерского захвата.

Даже беглый анализ публичных заявлений госпожи Побидаш и ее реальных действий свидетельствует: это две прямые, не пересекаются. Так, например, публично Ирина Николаевна завоевывала симпатии жителей района, гневно обвиняя Януковича в незаконном завладении Сухолучьем и Межигорьем - и при этом предпочитала не упоминать, что непосредственно причастна к получению резиденции "Межигорье" беглым президентом . Ведь именно под ее председательством земельная комиссия райсовета единогласно утвердила нормативно-денежную оценку 129,28 га угодий Межигорья в размере 4,04 грн за кв.м. И бесценные земли были проданы за смешные для такой площади в таком месте 5 млн 222 тыс грн.

И хотя госпожа Побидаш всегда опровергала свою причастность к истории с Межигорьем и собственно голосования за такую удивительную нормативно-денежную оценку бесценных земель – протокол заседания земельной комиссии подтверждает, что она лукавит.

На волне Майдана

Когда началась революция Достоинства, Ирина Побидаш быстро осознала, что это – ее шанс. Вместе с мужем Андреем Побидашем они развернули активность по формированию Вышгородской самообороны. За два дня до начала массовых расстрелов на Институтской Побидаши зарегистрировали Вышгородскую самооборону как юридическое лицо – под названием "Общественное формирование по охране общественного порядка "Самооборона Майдана" в городе Вышгород и Вышгородском районе". Своего мужа Побидаш втиснула в состав учредителей этого формирования. И, как утверждают местные СМИ, туда охотно набирали лиц с сомнительными биографиями. О том, чем это формирование занималось самом деле – мы непременно расскажем позже.

Пока же остановимся лишь на роли Вышгородской "Самообороны Майдана" в заведении Побидаш в кресло председателя районного совета.

Сессию Вышгородского районного совета, состоявшуюся 28 февраля 2014 года, местные депутаты иначе как мятежом не называют. Потому голосовать за избрание Ирины Побидаш им пришлось под дулами автоматов контролируемых ею "самообороновцев".

24 февраля на то время действующий председатель Вышгородской РГА Александр Носаль подал в отставку. Поэтому на 28 число была назначена внеочередная сессия, на которой депутаты должны были избрать нового главу района.

Выборы изначально обещали быть очень "демократическими". Кроме Побидаш выдвигался еще "ударовець" Сергей Возный. Но уже на этапе представления он свою кандидатуру снял. Поэтому вопрос заключался в том, поддержат ли поддержат депутаты Ирину Побидаш. При этом представители "самообороны", которые появились в зале, требовали, чтобы голосование было не тайным, как это предусмотрено регламентом - а открытым. Однако в то время депутаты решили от регламента не отступать.

Результаты голосования показали, что видеть Ирину Побидаш председателем райсовета депутаты не хотят - решение не было принято: не хватило голосов. За ее кандидатуру проголосовали всего 30 депутатов, тогда как не поддержали ни одного кандидата 24 участника голосования.

"Не проголосуете – не выйдете"

Тогда-то в дело и включилась "самооборона". Вооруженные крепкие люди заблокировали двери райсовета и заявили, что из помещения не выйдет никто, пока Ирина Побидаш не будет избрана на должность главы района. Хотя регламент Вышгородского райсовета не предусматривает проведения выборов, если зарегистрировано менее 2 кандидатов и проведения повторного голосования, если ни один из кандидатов не набрал двух третей голосов от общего числа депутатов.

Не позволили вооруженные люди депутатам также сделать перерыв для проведения консультаций по поводу выдвижения менее одиозных кандидатов на кресло главы райсовета. Звучали угрозы: если не поддержите кандидатуру Побидаш – распустим весь совет. Такая, мол, "воля народа".

При этом от депутатов вооруженные мужчины требовали показывать, как они заполнили бюллетени.

Под подобным "прессингом" и шквалом угроз со стороны вооруженной "группы поддержки" Побидаш ей удалось добраться желаемого кресла: на этот раз ее "поддержали" 43 депутата райсовета. Хотя большинство из них говорили присутствовавшим на этом действе журналистам 5 канала, Первого национального и местных СМИ о давлении, нарушении их прав и том, что демократии под прицелами автоматов не бывает.

Избирательная справедливость

После фактически захвата власти Ириной Побидаш, один из депутатов райсовета, Константин Непоп, обратился в суд с требованием отменить ее избрание на должность, учитывая условия, при которых оно происходило. Соответствующее производство было открыто 3 июня 2014 года. О том, что случилось в тот день в Вышгородском райсовете, в рамках судебного процесса свидетельствовали и другие депутаты. Впрочем, Вышгородский районный суд отклонил доказательства, предоставленные стороной истца, в том числе, и видеозапись событий – так как, согласно объяснениям Побидаш, сделана она "неизвестными лицами" – хотя в перечне присутствовавших на заседании указаны все журналисты и операторы, которые там работали в тот день .

Суд по каким-то причинам, предпочел показаниям свидетелей слова самой Побидаш о том, что претензии Непопа – "безосновательные и мнимые", а "вооруженных лиц в зале не было" – и отказал в удовлетворении административного иска. Похожая судьба ожидала и апелляционную жалобу депутата. Киевский апелляционный административный суд не увидел никаких нарушений в том, что депутатов угрозами заставили голосовать, показывая бюллетени для тайного голосования – так как формально бюллетени выдавались...

Пояснения Побидаш относительно "выборов" председателя Вышгородского райсовета 28 февраля 2014 года

Пояснения Побидаш относительно "выборов" председателя Вышгородского райсовета 28 февраля 2014 года

Пояснения Побидаш относительно "выборов" председателя Вышгородского райсовета 28 февраля 2014 года

Решение Вышгородского районного суда:

Решение апелляционной инстанции:

В рамках рассмотрения иска Непопа судьей Вышгородского суда Сергеем Куприенко Вышгородской районной прокуратуре было поручено проверить, есть ли основания для возбуждения уголовного производства по статье 349 УК в отношении вооруженных молодых людей, которые фактически захватили здание Вышгородского районного совета.

Однако они так и не были привлечены к ответственности.

Объяснение местной прокуратуры – просто феерическое: заставить ответить тех, кто делал фактически то же, что делали сепаратисты на Донбассе, нельзя, так как они называют себя "майдановцами". А именно 28 февраля, когда разворачивались описанные события, вступил в силу закон о снятии уголовной ответственности с участников "массовых акций протеста, которые происходили с 21 ноября 2013 до дня вступления в силу соответствующего закона". То есть тех, кто за какие-то полторы недели до того погибал на Институтской от пуль снайперов, кто выступал за свержение режима Януковича, кого преследовали все те месяцы, пока длилась Революция Достоинства - приравняли с вооруженными молодыми людьми, которые, прикрываясь Майданом, продвигали в теплое кресло своего человека – Ирину Побидаш.

Первое, что пообещала новоизбранный председатель Вышгородского райсовета в день "избрания" – бороться с коррупцией. Как она выполняла данное обещанное в течение следующих полутора лет фактически единоличного управления районом в условиях парализованного из-за отсутствия кворума райсовета – мы непременно расскажем в следующих публикациях.

Характерно другое. Побидаш так или иначе "засветилась" в ряде уголовных дел. Вооруженный захват власти, разграбление Межгорья и Сухолучья, крышевание незаконных свалок, взятки, разбойные нападения, угрозы и запугивания – на все это предыдущая власть по неизвестным причинам предпочла закрывать глаза. А соответствующие уголовные производства или удивительным образом закрывались, или откладывались в долгий ящик.

Сейчас власть поменялась. Новый президент декларирует свою полную преданность идеям справедливости и законности. Поэтому надеемся, что все те старые дела будут возобновлены и должным образом расследованы. Чтобы раз и навсегда установить истину – и привлечь истинных виновников целого ряда серьезных преступлений к ответственности. Особенно если одна из них так хочет спрятаться от закона за депутатской неприкосновенностью.

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