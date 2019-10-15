К приезду Зеленского: "Л/ДНР" атаковали ВСУ на Донбассе

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 14 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Всего вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

трижды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного и Лебединского – из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку Новогнатовки – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного – из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи пищевики, Лебединского и Опытного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

дважды вблизи Новолуганское – из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

пять раз неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Золотого – из крупнокалиберных пулеметов;

у Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Свободного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Л/ДНР" развязали жаркие бои в день визита Зеленского на Донбасс.

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