К мэру Черкасс нагрянули с обыском: что произошло

В дом городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко 16 июля пришли с обыском детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как стало известно корреспондентам vikka.ua, следственные действия представители НАБУ проводили в рамках дела, открытого по факту декларирования недостоверной информации. Речь шла о не внесённых сведений по поводу подаренных часов, пользование автомобилем Lexus и незадекларированной квартире.

О подозрении в этом деле, которое вручили главе Черкасс, говорилось в обращении депутата городского совета Александра Радуцкого, которое он несколько месяцев назад направил президенту Владимиру Зеленскому.

Анатолий Бондаренко Викка

В видеообращении избранник просил начать борьбу с коррупцией именно с Черкасс и окружения тамошнего городского головы.

Между тем, Анатолий Бондаренко с сегодняшнего дня ушел в отпуск. Получить телефонный комментарий по поводу обысков непосредственно у мэра корреспондентам не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Черкасс взбунтовались против высоких тарифов им установил новый управитель многоквартирных домов. Примечательно, что компания входит в бизнес-орбиту мэра города Анатолия Бондаренко.

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