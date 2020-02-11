"Йованович соврала под присягой!" Луценко раскрыл суть матерного разговора с Парнасом

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил суть своих отношений с личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

Такие заявления прозвучали в интервью "Цензору.нет". Вопрос состоял в том, что опубликованная запись разговора Луценко с бизнесменом украинского происхождения Львом Парнасом, породила очень много догадок.

В частности, там звучала фраза: "Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего" (из уст Луценко). Бывший генпрокурор пояснил: с некоторыми людьми нужно общаться "матерным языком". По его мнению, Парнас – один из них.

Юрий Луценко рассказал о разговоре с Парнасом "ЗН"

"По поводу той фразы, которая вам больше всего не нравится, там, где я говорю "вы хотите больше". Да, господин Джулиани открыто требовал, чтобы я возбудил уголовное дело против Байдена в Украине. Хотя с первой встречи я сказал, что это не украинская юрисдикция", – сказал он.

По его словам, в апреле 2017 года Генеральная прокуратура Украины вернула в государственный бюджет полтора миллиарда долларов США. Сразу после этого они обнаружили, что "некоторые из офшорок, которые выполняли для окружения Януковича вывод денег из Украины, вывели еще 7,4 миллиарда долларов по той же схеме".

"Если первая схема представляла собой кражу и последующий перевод $1,5 млрд из Украины через офшоры для покупки украинских облигаций внутреннего займа, то вторая схема выполнялась для покупки облигаций внешнего займа, так называемых бондов американским хедж-фондом", – сказал Луценко.

В связи с этим экс-генпрокурор якобы и обратился к Йованович. "Без сотрудничества с Attorney General (аналог Генпрокурора в США), ФБР и другими спецслужбами такое расследование провести невозможно. Как надо обратиться к этим службам? Естественно, через посольство США. У меня было несколько встреч с послом госпожой Йованович и ее коллегами. И на ее территории, и на территории ГПУ. После чего она попросила дать письмо с разъяснением, с изложением тем, которые я хочу обсудить со своим коллегой Attorney General. Забегая вперед: посол Йованович в открытую соврала под присягой в ходе процедуры импичмента в Конгрессе, заявив, что я такого документа не дал. Но я же его демонстрировал вашим коллегам!" – заявил Луценко.

В результате, по его словам, ничего этого не сделали: не было ни визита Attorney General, ни создания совместной следственной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что партнеры личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани устроили круглосуточную слежку за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович. Данные о расширенной кампании всплыли после обнародования показаний по делу об импичменте Трампа, полученных от Парнаса.

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