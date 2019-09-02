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3 сентября • обновлено в 00:53
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"Изнасиловали на подвале": в "ДНР" наказали военную предательницу Украины

1.9т Читать материал на украинском

Командир "артиллерийского реактивного дивизиона" так называемых Вооруженных сил "ДНР", "гвардии полковник" Ольга Качур (Корса) попала на "подвал" к террористам.

Причиной стала ее попытка сбежать в Россию. Об этом сообщил в Twitter блогер Фашик Донецкий.

"Птица на хвосте принесла, что коллаборант по фамилии Корса на подвале и что на подвале ее уже изнасиловали некоторыми предметами (хотя я не понимаю, зачем)", – написал он.

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В "ДНР" наказали военную предательницу Украины Корсу

В "ДНР" наказали военную предательницу Украины Корсу

По данным блогера, скандальную террористку поймали из-за того, что она хотела переехать жить в Россию, забрав при этом награбленные деньги.

Отметим, Корса уже не раз фигурировала в скандалах. Будучи подполковником украинской милиции она в 2014 году перешла на сторону террористов.

Также известно, что предательница совершала провокационные обстрелы ВСУ под видом самих же "украинских войск". Боевики наносили на свою технику белые полосы и вешали украинские флаги. В таком виде батарея заходила на неоккупированную территорию и вела огонь оттуда.

Ольгу Корсу наказали в "ДНР"

Ольгу Корсу наказали в "ДНР"

Деловая столица

Ольга Корса попала "на подвал" к "ДНР"

Ольга Корса попала "на подвал" к "ДНР"

akcenty.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Корса оформила себе паспорт России.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Донбасс
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Антошин Денис
Антошин Денис
Да, уж... Надо тоже что-нибудь придумать.
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