"Изнасиловали на подвале": в "ДНР" наказали военную предательницу Украины

Командир "артиллерийского реактивного дивизиона" так называемых Вооруженных сил "ДНР", "гвардии полковник" Ольга Качур (Корса) попала на "подвал" к террористам.

Причиной стала ее попытка сбежать в Россию. Об этом сообщил в Twitter блогер Фашик Донецкий.

"Птица на хвосте принесла, что коллаборант по фамилии Корса на подвале и что на подвале ее уже изнасиловали некоторыми предметами (хотя я не понимаю, зачем)", – написал он.

В "ДНР" наказали военную предательницу Украины Корсу

По данным блогера, скандальную террористку поймали из-за того, что она хотела переехать жить в Россию, забрав при этом награбленные деньги.

Отметим, Корса уже не раз фигурировала в скандалах. Будучи подполковником украинской милиции она в 2014 году перешла на сторону террористов.

Также известно, что предательница совершала провокационные обстрелы ВСУ под видом самих же "украинских войск". Боевики наносили на свою технику белые полосы и вешали украинские флаги. В таком виде батарея заходила на неоккупированную территорию и вела огонь оттуда.

Ольгу Корсу наказали в "ДНР" Деловая столица

Ольга Корса попала "на подвал" к "ДНР" akcenty.com.ua

Птица на хвосте принесла,шо коллаборант по фамилии Корса на подвале и шо на подвале ее уже изнасиловали некоторыми предметами(хотя я не понимаю зачем)



Причина задержания корсы- попытка сбежать в рф с награбленным баблом на ПМЖ



Мораль. Хорошего тебе настроения, оля корса pic.twitter.com/SZN9oRTV57 — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) September 2, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Корса оформила себе паспорт России.

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