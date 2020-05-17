"Изнасиловали и хотели убить": "ЛНР" разогнала грязный фейк о ВСУ и американской журналистке

Террористы "ЛНР" разогнали фейк о том, что украинские военные изнасиловали и хотели убить американскую журналистку Дженнифер Туеру Блатти.

Об этом фотограф информагентства POLARIS сообщила лично на своей странице в Facebook, высоко оценив профессионализм защитников Украины.

"Эта информация – полная чушь. Если говорить словами президента США, это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе в течение месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала – звездные солдаты", – написала она.

Дженнифер Туеру Блатти Facebook J.T. Blatty

Террористы "ЛНР" 16 мая выдали фейк о том, что "патрульным офицерам удалось отключить сознание американского корреспондента и совершить с ней насильственные действия сексуального характера". Они утверждали, что это произошло в лесу Станично в Луганской области, где Блатти проводила фотосъемку.

Дженнифер Туеру Блатти Facebook J.T. Blatty

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" распространили еще один бредовый фейк об Украине, заявив, что коронавирус COVID-19 якобы могли разработать в лабораториях нашей страны.

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