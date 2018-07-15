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Из-за жены: в СИЗО Чернигова заключенный жестоко покончил с собой

1.6тЧитать новость на украинском

В СИЗО Чернигова обнаружили заключенного с перерезанным горлом. По предварительной версии следствия, мужчина совершил самоубийство.

Его нашли около 5:30 утра. Спасти заключенного не удалось ― медики, прибывшие в следственный изолятор, констатировали смерть, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Он был осужден за убийство на 14 лет лишения свободы. Следствие установило, что накануне смерти жена заключенного сообщила ему о подготовке к расторжению брака, из-за чего тот пребывал в угнетенном состоянии.

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Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовных производствах по факту доведения до самоубийства и пыток.

Как писал OBOZREVATEL, по словам пресс-секретаря Надежды Савченко, она сидит в одиночной камере и принимает душ раз в неделю.

Место
УкраинаЧернигов
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