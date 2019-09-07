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8 сентября • обновлено в 11:17
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Из-за обмена? Террористы резко изменили тактику на Донбассе и затаились

72.4т Читать материал на украинском

В пятницу, 6 сентября, после сообщений о возможном завершении обмена пленными между Украиной и РФ террористы в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в два раза уменьшили интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Противник 11 раз за сутки нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения.

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Война на Донбассе: террористы изменили тактику

Война на Донбассе: террористы изменили тактику

podrobnosti.ua

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций ОС:

  • дважды вблизи Павлополя – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

  • трижды в районе Водяного – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Лебединского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм;

  • неподалеку Гранитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

  • вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Новотроицкого – с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе 6 сентября

Ситуация на Донбассе 6 сентября

mediarnbo.org

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Орехово – из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также 1 раз обстрелял позиции ОС: в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября террористы 21 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего погиб один украинский военнослужащий. Сержант Михаил Ткачишин был родом из Херсона

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Обмен пленными Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины Донбасс Новости Донбасса
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
террористами они будут,если начнут артналеты совершать,по Львову , Киеву ..
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Уваров Николай
Уваров Николай
Якусь капость хочуть зробити путлеровські фашисти.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия знатно пердолит росийскую армию! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Лазарев Ярослав, Можеш для российских воинов начинать рыть ямы.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кожедуб ruslan, даже сократив интенсивность огневого воздействия ЛДНР регулярно ежедневно утилизируют по одному "герою". В случае появления ВС России, располагающих куда большими возможностями, эффект будет гораздо большим. Не будите лихо...
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