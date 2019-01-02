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Из-за Азова: Украину предупредили об угрозе вторжения России в 2019 году

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Инцидент с атакой украинских кораблей у Керченского пролива существенно увеличивает риск прямого военного столкновения России с Украиной в 2019 году.

В пользу этого свидетельствует тот факт, что страна-агрессор впервые с 2014 года не скрывая напала на украинские суда в Черном море. Такое мнение выразил военный аналитик, экс-глава "отдела России" в политическом управлении Минобороны США Марк Симаковски в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Украине стоит готовиться к противостоянию не только с пророссийскими сепаратистами, но и с российскими войсками. Симаковски подчеркнул, что серьезные опасения у него возникают каждый раз, когда Россия начинает военные учения или перебазирует военную технику, концентрируя ее у границ Украины.

Марк Симаковски

Марк Симаковски

"Радио Свобода"

Новости
Иначе Путину конец: Ганапольский оценил вероятность вторжения России в Украину

"Шансы прямого столкновения между Россией и Украиной в последнее время очень выросли. Из-за инцидентов в Азовском море и Керченском проливе, из-за определенных политических процессов, и еще потому, что президент (России. — Ред.) Путин может получить неправильный сигнал от Запада. Может почувствовать, что ответ США и ЕС не такой уж и консолидированный, как раньше, даже несмотря на наличие действующих санкций против Москвы", — предостерег аналитик.

Вторжение России в Украину

Вторжение России в Украину

"Без Табу"

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Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Пентагон
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули у вас даже эксперты в новогодние праздники не отдыхают, денег совсем нема, всё 31го выжрали?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВОЛКИ! ВОЛКИ!! ВОЛКИ-И-И!!!!! :-)))) А никто уже не верит. :-)))
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Трубицын Александр, кроме самих рагулей, они от этой статейки очередные шаровары обдристали.
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