Из УЗ уволили всех причастных к скандалу с попыткой изнасилования в поезде

Криклий заявил об увольнении начальника поезда и всех проводников после скандала с попыткой изнасилования Анастасии Луговой.

Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую, уволили.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Ранее “Укрзалізніця” обещала уволить вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд.

"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, которые были. Первое: продали билет неофициально, и это та бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших бытовых вызовов в УЗ, потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", – пояснил Криклий.

Он также отметил, что работники, которые обслуживали поезд, пытались замолчать о попытке изнасилования и скрыть факт коррупции.

"Как по мне, это недопустимо, ибо задача – решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не сделать вид, что проблемы не было", – заявил министр.

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