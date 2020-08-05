Из УЗ уволили всех причастных к скандалу с попыткой изнасилования в поезде
Криклий заявил об увольнении начальника поезда и всех проводников после скандала с попыткой изнасилования Анастасии Луговой.
Всех проводников и начальника поезда "Мариуполь – Киев", в котором избили и пытались изнасиловать Анастасию Луговую, уволили.
Об этом во время пресс-брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Ранее “Укрзалізніця” обещала уволить вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд.
"Уволили всех, включая начальника поезда и всех проводников, которые были. Первое: продали билет неофициально, и это та бытовая коррупция, которая является одним из крупнейших бытовых вызовов в УЗ, потому что и на пригородных перевозках, и на ночных поездах есть. Это одно из позорных, но присутствующих явлений", – пояснил Криклий.
Он также отметил, что работники, которые обслуживали поезд, пытались замолчать о попытке изнасилования и скрыть факт коррупции.
"Как по мне, это недопустимо, ибо задача – решать проблемы, чтобы они не повторялись, а не сделать вид, что проблемы не было", – заявил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
"Укрзалізниця" подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
"Укрзалізниця" уволит вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд, побил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую.