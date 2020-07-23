Из-за затягивания террористами времени эвакуации украинский морпех умер от потери крови, а тело военного медика изрезали, чтобы извлечь пораженные вражеским оружием кости и органы.

Об этом рассказали BBC Украина в командовании ООС. В публикации напомнили, что 13 июля при попытке эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" возле Зайцево обстреляли группу, которая должна была забрать тело.

Несмотря на договоренность о режиме тишины и белые каски на бойцах эвакуационной группы, ее обстреляли. На поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель.

После этого украинская сторона несколько раз обращалась через СММ ОБСЕ к пророссийским формированиям с тем, чтобы забрать раненого, который "имел соответствующие белые отметки (что свидетельствовало о его причастности к эвакуационной группе)". Противник отказывал, что не позволило вовремя провести поиски и эвакуацию.

"При этом враг самостоятельно осуществлял поиск и затягивал время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и умер", – рассказали в командовании ООС.

Тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые трупные изменения, что может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морг.

Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали.

"Установить, из какого оружия был убит военного медика по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также убийственные элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", – рассказали в сообщении ООС.

Прокомментировали в командовании Операции объединенных сил и использование боевиками противопехотной мины ПОМ-2, которую обнаружила эвакуационная группа.

"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливают дистанционно, период ее самоликвидации от 4 до 100 часов", – отметили военные.

Такие мины ставят за гранатометами РПГ-17, радиус сплошного поражения – до 16 метров. Срабатывают они, когда человек цепляет одну из четырех тонких ниток длиной до десяти метров каждая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Николай Илин ("Эстонец") погиб 13 июля, попав в составе эвакуационной группы в засаду террористов. Он пытался спасти раненого бойца.

Российские наемники передали Украине с оккупированной территории Донбасса неидентифицированное тело военного ВСУ.

Результаты экспертизы ДНК показали, что погибший – медик-сержант 137-го батальона.

Близкий друг военного медика рассказал, что Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн. Он хотел, чтобы в случае гибели его прах развеяли в Беларуси, Эстонии и Украине.