Из Донецка и окраин начался обстрел позиций ВСУ - волонтер

Из Донецка и окраин пророссийские террористы начали обстрел позиций украинской армии, одновременно работает несколько огневых точек.
"Огонь ведут из 120мм и 82мм минометов плюс крупнокалиберное стрелковое. По Донецку замечено активное передвижение грузовой техники", - сообщил в своем Facebook координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев.
На некоторые участки дороги выехали сотрудники так называемого "МГБ", отметил он.
Как писал "Обозреватель", террористы активизировались во вторник, 20 марта. В частности, агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников.
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