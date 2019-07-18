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Истребители нанесли ракетные удары: Кремль устроил новые учения в Крыму

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Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа России отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией (аннексированный Россией Крым).

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев, пишет "Крым.Реалии".

"По условиям выполнения боевого упражнения мишенная позиция на полигоне имитировала колонну военной техники, отдельно стоящие объекты, командные пункты управления войсками", – отметил Рулев.

Истребители

Истребители

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Экипажи истребителей отработали практические бомбометания, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А чё еще делать в Крыму? " Позже жители аннексированного Крыма забили панику из-за мощных взрывов, которые произошли на полигоне "Опук" .Только не говорите что отдыхать.
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