Истребители нанесли ракетные удары: Кремль устроил новые учения в Крыму

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа России отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией (аннексированный Россией Крым).

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев, пишет "Крым.Реалии".

"По условиям выполнения боевого упражнения мишенная позиция на полигоне имитировала колонну военной техники, отдельно стоящие объекты, командные пункты управления войсками", – отметил Рулев.

Истребители Военное обозрение

Экипажи истребителей отработали практические бомбометания, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские оккупанты провели учения своих военно-космических сил прямо над головами мирного населения. Они состоялись на полигоне Чауда вблизи Феодосии.

Позже жители аннексированного Крыма забили панику из-за мощных взрывов, которые произошли на полигоне "Опук".

Россия перебросила несколько десятков единиц военной авиации на оперативные аэродромы в Краснодарском крае и Крыму в ходе масштабных учений.

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