"Истерика и конвульсии": Сурков открыто встретился с главарем "ДНР". Фотофакт

Помощник президента РФ Владислав Сурков, которого называют куратором оккупированного Донбасса, посетил 20 мая в Ростове-на-Дону турнир по смешанным единоборствам (ММА), который организован при содействии главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщают сепаратистские издания, на соревнованиях Сурков сел рядом с Пушилиным, они "доверительно беседовали".

Пушилин и Сурков ДАН

В сети уже прокоментировали эту открытую встречу.

"Вспомните прошлые приезды Суркова: тихо, секретно, без показухи. Вчера перекрыли весь бульвар Пушкина. ПАПА и на ММА с Пушилиным лицом торганул, и здесь маякует, чтоб все знали. Что это, если не истерика и конвульсии? Подгорает. В информационном поле много Бабича. Сурков хочет показать, что он ещё не списан. Но так ли это?" — отметили в Телеграм-канале "Народная правда-Донбасс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая российский проект WarGonzo, который поддерживает боевиков на Донбассе, со ссылкой на источник в Администрации президента РФ подтвердили, что Сурков продолжает курировать террористические "ДНР" и "ЛНР".

Ранее ходили слухи, что Сурков, вероятнее всего, покинул пост главного куратора непризнанных "Л/ДНР", и его место вновь предложили отозванному послу в Беларуси Михаилу Бабичу.

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