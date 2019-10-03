На днях польские пограничники на пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого 14 лет разыскивали в 190 странах так называемым красным уведомлением Интерпола за убийство.

Мужчину должны экстрадировать в Украину после решения суда, сообщило "Польское радио". По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбеты Пикор, мужчину поймали, когда он хотел покинуть территорию Польши.

Она отметила: во время паспортного контроля пограничники выяснили, что 32-летнего украинца 14 лет разыскивали на территории 190 стран так называемым красным уведомлением (англ. Red Notice) Интерпола. Его подозревали в убийстве в Украине.

Искали в 190 странах: в Польше задержали опасного украинца bieszczadzki.strazgraniczna.pl/ Польское Радио

Мужчину задержали и передали полиции. Его дальнейшую судьбу решит суд.

"Красное уведомление" означает высокий уровень международного розыска. Эта информация для служб всех стран о том, что разыскиваемый является опасным преступником.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по инициативе Интерпола за совершение особо тяжкого преступления.

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