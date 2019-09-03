Искал жертву: под Черкассами на кладбище нашли труп женщины. Фото и видео

В поселке Драбов Черкасской области полиция задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве женщины. Злоумышленник признался, что следил за жертвой.

К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее дочь ушла убрать могилы родственников на кладбище и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Черкасщины (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Во время поисков полицейские нашли на кладбище окровавленную одежду, а вскоре обнаружили и труп самой женщины: ее тело лежало на одной из могил, прикрытое бурьяном.

Убийство в Драбове Черкасской области

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемого. Им оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Мужчина признался, что накануне своего дня рождения он решил добыть денег "незаконным способом".

"Для этого он приобрел эластичные бинты и перчатки, после чего стал бродить по поселку, в поисках жертвы. Увидев женщину, которая шла в сторону кладбища, мужчина последовал за ней. Убедившись, что вокруг никого нет, злоумышленник напал на потерпевшую, избил ее и задушил. После этого снял с нее украшения, раздел, а тело спрятал", – сообщили в ведомстве.

Убийство в Драбове Черкасской области

Убийство в Драбове Черкасской области

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Убийство в Драбове Черкасской области Google. Maps

В полиции отметили, что во время обыска в домовладении подозреваемого изъяли эластичные бинты, перчатки, одежду и обувь со следами крови.

Уголовное производство открыто по ст. 115 ч. 2 п. 6 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области мужчина пытался убить двоих детей. Своего родного 3-летнего сына злоумышленник бросил в колодец, а неродной дочери 2009 года рождения нанес ножевые ранения

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