Говорили, что пропустят мою жену через роту – экс-старшина "Донбасс-Украина"

В конце марта на "Обозревателе" вышли истории двух экс-бойцов батальона "Донбасс-Украина" Сергея Копаненко и Олега Васильчука, в которых они подробно рассказали о царящих там порядках (с этими материалами можно ознакомиться здесь и здесь).

Оба военнослужащих в один голос обвиняли в происходящем командующего батальоном полковника Вячеслава Власенко ("Филин") и его правую руку лейтенанта Михаила Стребижа ("Гайдук").

Тогда эти интервью наделали много шума. Сам полковник Власенко посредством Facebook настаивал, что люди, которые обвиняли его дискредитированы прошлыми поступками и попросту врут. Но уже тогда я писал, что они не единственные, кто готов рассказать о творящемся внутри батальона.

На этот раз мы поговорили с бывшим старшиной танковой роты в составе батальона Владимиром Фурлетовым. В октябре полковник Власенко обвинил его в воровстве продуктов у солдат на передовой - одном из самых страшных преступлений на войне.

Однако, как рассказали мне задерживавшие Фурлетова люди, в том случае все было далеко не так однозначно. Думаю, что его история стоит того, чтобы ее выслушать.

- Мой первый вопрос об истории, которая вас "прославила". Комбат обвинил вас в краже еды, которая якобы должна была попасть бойцам на передовую. А по вашим словам, как все было?

- В батальоне я был старшиной танковой роты. А так как у нас не было начальника склада, то я исполнял и эти обязанности. Понятно, что на мне была куча материальной ответственности, в том числе и за продукты, которые нам завозили.

Владимир Фурлетов

А в зоне АТО есть одна большая проблема - отсутствие холодильников. То есть нам бы завозили мясо, рыбу, масло и т.д, а через несколько дней все это уже нужно было выбрасывать. Поэтому я договорился с одним магазином в селе рядом с Гранитным, что мы будем держать продукты в их холодильнике.

- Так, а что вы везли, когда вас задержали?

- Когда нас задержали, то в багажнике машины лежал черствый хлеб и несколько мешков картошки. А теперь объясню, откуда он там взялся.

Хлеб нам завозили каждые два дня - то есть 11, 13, 15 и т.д. А наше задержание случилось16 октября. То есть на следующий день в роту должны были завезти свежий. Но хлеб то остался. Вот что с ним делать? Выкидывать? Я вырос в селе, поэтому выбрасывать хлеб у меня рука не поднимается. Как и остальные продукты.

Но с местными жителями у нас была договоренность, о которой в роте все прекрасно знали. Иногда мы меняли наши продукты на помидоры, зелень, кровянку, сальтисоны. Арбузы давали. Было такое, что и домашнее вино. Не скрою, что брали и военную тушонку. Меняли ее на кур.

Все это потом попадало на кухню, делилось с ребятами. Рота была в курсе. Да и нет смысла там что-то скрывать, потому что коллектив маленький. Если что-то начинаешь мутить, то скоро все равно все вылезет наружу.

Иногда кто-то ехал домой и просил у меня тушенку или сгущенку. Я давал, потому что это нормальные человеческие отношения. Все ровно уже на роту выдано.

- Один из участников облавы на вас мне рассказал, как все было, когда вас взяли. Но расскажите еще вы.

- Я ехал с кладовщиком Палычем (Алексей Герасименко - Ред.). Когда нас догнали, то сказали: "Выгружайтесь". Заглянули в машину, а там только черствый хлеб и картошка. А им доложили, что мы ограбили и вывезли чуть ли не полсклада. Так что там ожидали увидеть совсем другую картину.

Кстати, заместитель комбата по тылу "Масяня" знала, что я вожу продукты в магазин на сохранение. Она мне сама говорила: "Если ты меня потравишь, то я тебя прибью". Так что все это время вопросов не возникало.

Алексей Герасименко

А ехали мы на моей личной машине "Газели". Я ее пригнал, потому должен был скоро ехать домой. Ну так мне обещали во всяком случае.

- А кто о вас доложил?

- До меня старшиной роты был такой себе Сокуренко. Позывной "Шахтер". Он перед этим пошел на повышение, стал командиром взвода. Но все равно крутился у склада. Потому что место хлебное. Предлагал свою "помощь". Я отказал. Сказал, что сам справлюсь.

Все в роте знали, что "Шахтер" стучал для комбата. Знаю, что он и доложил. А полковник Власенко разбираться не стал - сразу позвал телевизионщиков.

Ну зачем мне воровать черствый хлеб?! Если бы я хотел, то мог бы толкать продукты направо и налево. Но крысой я никогда не был. Все что привозил от фермеров - добросовестно раздавал. Это люди могут подтвердить. Мне бояться нечего. Было даже такое, что мне нужно было выкручиваться, занимал деньги. Никто не скажет, что я не вернул - всем до последней копейки отдал. Спасибо, что выручили.

Кстати, самое интересное, что после нашего задержания на место приехали люди из военной прокуратуры Мариуполя. Власенко очень хотел, чтобы против нас открыли дело. Но они приехали, посмотрели на эту картошку и черствый хлеб и сказали: "Вы издеваетесь? Какое здесь уголовное дело?" Так что не получилось.

Вячеслав Власенко

- Вы тогда вину признали?

- Я пытался объяснить, но Власенко не громко сказал: "Вы, что считаете, что вы не виноваты? Я вам руки-ноги поломаю". Неподалеку оттуда стояли телевизионщики СТБ, которые примчались делать сюжет. Думаю, что они могли это слышать.

Но что мне нужно было делать? Я только сказал: "Извините мужики, если что не так". Больше я ничего не говорил. Хотя я не считаю себя виноватым.

- Что было дальше - с вами и Герасименко (кладовщик - Ред.)?

- Палыча дубасили за это дело три дня. Мне повезло больше, потому что парни в роте меня хорошо знали. Меня поставили перед ними, те спрашивают: "Старшина, за что тебя?" Я говорю: "За черствый хлеб и картошку". Сначала они не поверили, что так может быть, а потом просто сказали: "Пошли в блиндаж". Был там правда один, который кричал, что меня надо от*издить. Но ему сказали заткнуться.

На видео можно увидеть, что хлеб лежит рядом с грязной картошкой

А потом меня отправили на передовую в минометную батарею. И вот там я узнал очень интересную вещь. Оказывается, что людям приходилось докупать хлеб со своих денег. Хотя мы им каждые два дня его лично отгружали. И волонтерку они не видели. А теперь вопрос: куда это девалось? Интересно же, правда?

Потом я узнал у начпрода, кажется Юля ее звали, что хлеб якобы меняли на специи у фермеров. Хотя и их никто не видел.

- Правда. Кстати, расскажите, пожалуйста, о существующей системе зарплат. По слухам, она очень интересная.

- Изначально стоит минимальная зарплата , а все что сверху премии - 6,7, 8 тысяч. Так и набегает. За выговоры тебя этой премии могут спокойно лишить. Например, строгий выговор - штраф 1500 гривен. А там кому что влепят.

Некоторые мне говорили: "Я шесть месяцев служу и не понимаю, за что мне каждый месяц строгие выговоры лепят". А куда деваются эти деньги? В батальоне 600 человек. Вот и посчитайте, какая сумма может набежать.

Кстати, машину мне изуродовали конкретно. Когда задерживали, то сказали: "Гони документы и ключи. Это волонтерская машина". Хотя она оформлена на мою жену.

Есть еще вещь, которую я Власенко не прощу. После того как они позвонили жене, то я случайно услышал краем уха разговор: "Пускай эта сука только приедет. Власенко сказал пропустить ее через роту. Она нам переоформит и машину, и все".

- Пропустить - это...

- Вы*ать. Нормально?

- Как в итоге забрали машину?

- Жене я категорически сказал не приезжать. Сразу же объяснил, что ничего страшного не произошло. Чтоб не ехала ни под каким предлогом.

Потом угрожали, что поставят эту машину на передок и ее растреляют. Да стреляйте ради Бога. Я был готов ее оставить, потому что машина того не стоит. Но в итоге отдали. Правда, про то, в каком состоянии я уже говорил.

- А зачем вообще все это было затевать? Звать журналистов, привлекать внимание. Ну отправили бы вас на передовую или уволили тихо. На крайняк побили. Шум то такой зачем поднимать из-за хлеба и картошки?

- "Филин" хочет попасть в Верховную Раду. Поэтому ему нужно показать, что он очень стойкий борец с коррупцией.

"Филин" мне говорил: "Это тебе, чтоб узнавали". А меня уже даже жаба давит - ну никто меня не узнает. Я и шапку снимаю, а все равно нет.

А вот другого не понимаю: зачем было курочить машину, мой телефон? Неужели тебе мало? У Власенко же такие крутые тачки, все. Ты ж с собой это не заберешь на тот свет.

- А что за тачки?

У него четыре автобуса бегают: два Iveco, "Богдан" и, кажется, Мерседес - это все волонтерские машины. Еще есть неплохой Range Rover и Mercedes Brothers. Как он все это замыливал я не знаю. Это его дело.

Я же знаю, что стыдиться мне нечего. Хоть я и не святой, но еще раз повторюсь, что крысой никогда не был. А время нас всех рассудит.