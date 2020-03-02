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2 марта • обновлено в 17:26
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Интерпол решил пересмотреть решение по Мельничуку – Аваков

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Интерпол пересмотрит запрос России об объявлении в розыск и задержании экс-нардепа и бывшего комбата "Айдара" Сергея Мельничука.

Такое решение было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола Национальной полиции Украины, говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова на сайте МВД.

По словам главы ведомства, он лично обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку с предложением о механизме блокировки злоупотребления Россией своими правами государства-члена организации.

Сергей Мельничук

Сергей Мельничук

"Гордон"

"Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции Интерпол для незаконного преследования в других странах мира наших граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Мельничука задержали на границе с Грецией в связи с тем, что ранее он был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями.

  • По информации полиции Греции, украинский Интерпол подтвердил задержание Мельничука по требованию российских правоохранителей.

  • В ордере указано, что он подозревается в убийстве 20 и больше человек в Ростовской области РФ в 2014 году.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Сергей Мельничук Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
Интерпол Министерство внутренних дел Украины
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Задержали за убийство журналистов 1канала.Соучастнику в Италии дали 24 года.Прецедент есть.Потому не факт что отпустят.Если даже отпустят, не дай бог его занесет в Италию.Да и в других странах заморозки будут,Авакову после госслужб светит та же участь.
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Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
Сначала Типуна в Гаагу, а потом поговорим кого еще судить!!!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
надо выдать России, мародерство, насилие, убийства гражданских лиц, а также другие преступления Айдара известны своей жестокостью... мы преступника покараем...
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