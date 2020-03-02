Интерпол решил пересмотреть решение по Мельничуку – Аваков

Интерпол пересмотрит запрос России об объявлении в розыск и задержании экс-нардепа и бывшего комбата "Айдара" Сергея Мельничука.

Такое решение было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола Национальной полиции Украины, говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова на сайте МВД.

По словам главы ведомства, он лично обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку с предложением о механизме блокировки злоупотребления Россией своими правами государства-члена организации.

Сергей Мельничук "Гордон"

"Российская Федерация постоянно злоупотребляет инструментами Международной организации уголовной полиции Интерпол для незаконного преследования в других странах мира наших граждан, которые противодействовали вооруженной гибридной агрессии РФ в АР Крым, на территории Донецкой и Луганской областей, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мельничука задержали на границе с Грецией в связи с тем, что ранее он был объявлен в международный розыск российскими правоохранителями.

По информации полиции Греции, украинский Интерпол подтвердил задержание Мельничука по требованию российских правоохранителей.

В ордере указано, что он подозревается в убийстве 20 и больше человек в Ростовской области РФ в 2014 году.

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