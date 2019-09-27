Иммунитет перед законом: почему правоохранители не интересуются одиозной Побидаш?

Больше месяца прошло с момента опубликования открытого письма OBOZREVATEL к высшему руководству государства и правоохранительным органам по проверке фактов, свидетельствующих о причастности к выводу из государственной собственности резиденции "Межгорье" тогдашней главы земельной комиссии Вышгородского районного совета Ирины Побидаш. Впрочем никаких действий по выяснению ее роли в том, что "Межигорье" оказалось в руках Януковича, ни власть, ни правоохранительные структуры так и не сделали.

В рамках уголовного дела о незаконном выводе из государственной собственности резиденции "Межигорье" в Вышгородском районе, где беглый экс-президент Виктор Янукович строил свой персональный рай, следователи ГПУ допросили даже третьего президента Украины Виктора Ющенко, которого подозревают в растрате имущества "Межигорья ", на общую сумму 540 млн гривен. Ющенко обвиняют в превышении полномочий, что привело к выводу резиденции из государственной собственности и дальнейшего ее перехода в собственность фирмы, приближенной к Януковичу.

Кроме Ющенко среди подозреваемых в незаконном завладении "Межигорьем" - сам Виктор Янукович и его сын Александр, экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, бывший глава ГУД Игорь Тарасюк.

Однако по непонятным причинам следователи ГПУ, которые периодически делают громкие заявления по расследованию одной из самых масштабных афер с госсобственностью за время независимости, полностью игнорируют роль в этой сделке человека, далеко не такого известного, как остальные фигуранты схемы – но без участия которого любые махинации с "Межигорьем" были бы невозможны. Речь – об Ирине Побидаш.

Именно под председательством Побидаш 12 сентября 2008 года земельная комиссия Вышгородского районного совета по обращению скандально известной компании "Танталит" единогласно утвердила нормативно-денежную оценку "Межигорья". Бесценные 129,28 га угодий в пригороде Киева Побидаш с депутатами-членами комиссии оценили в 5 млн 222 тыс. гривен – по 4,04 грн за кв.м – и рекомендовали райсовету такую оценку одобрить. Что впоследствии и было сделано – единогласно.

И это развязало "Танталиту" (а фактически – Януковичу) руки в дальнейшем завладении государственной резиденцией. А госпоже Побидаш позволило долгие годы заниматься самопиаром, критикуя решение, первопричины для которого она сама же и создала.

Правоохранительные органы совсем не интересуются также возможной причастностью госпожи Побидаш и ее мужа Андрея к разграблению резиденции "Сухолучье" после побега Януковича. Хотя люди, которые называли себя "Вышгородской самообороной", несколько недель единолично под прямым руководством Побидаш хозяйничали в резиденции. При этом в охотничьих домах были сняты даже унитазы, которые просто не успели вывезти. Свидетели тех событий рассказывают также об исчезновении из "Сухолучья" 5 катеров с двигателями, 5 квадроциклов и двух микроавтобусов- "спринтеров".

А селяне в Демидове, где живут супруги Побидаш, и жители окрестных сел до сих пор вспоминают, как Побидаши продавали элитный алкоголь и мелкие "сувениры" из резиденций Януковича.

Но поскольку единственный человек, который мог бы написать заявление об ограблении и предоставить следствию точный перечень того, что именно было украдено, уже 5 с лишним лет сидит где-то в Ростове и не собирается возвращаться в Украину, чтобы не отвечать за государственную измену – за ограбление "Сухолучья" вряд ли кто-то ответит.

Не наблюдается интереса правоохранительных структур и к установлению реальных организаторов дерзкого налета вооруженных людей на охотничье хозяйство "Фауна" в селе Белый берег Иванковского района Киевской области. Группа неизвестных 27 марта 2014 года посреди ночи ворвалась на территорию, обезвредила охрану и егерей – и начала выносить из охотничьих домиков винтовки и карабины, коллекционные охотничьи ножи, шубы, видео и компьютерную технику. Всего грабители разжились на сумму 1 млн 221 тыс. гривен. Не побрезговали даже телефонами, кошельками и куртками охранников.

Позже полиции удалось задержать часть рядовых исполнителей этого дерзкого преступления. Однако все они в итоге отделались условными сроками. И хотя на суде участники ограбления рассказывали о том, что налет спланировал и организовал Андрей Побидаш – к нему у правоохранителей вопросов так и не возникло. Как не заинтересовались они выяснением личности единственной женщины в компании грабителей.

До сих пор не дали правоохранительные органы и надлежащей оценки обстоятельствам, при которых Ирина Побидаш конце февраля фактически захватила власть в Вышгородском районе. После того, как предыдущий глава райсовета подал в отставку, 28 февраля депутаты собрались, чтобы избрать нового руководителя. Впрочем, "выборы" мало напоминали тот процесс, который заложен в самом определении этого слова. В сессионный зал, кроме депутатов, вошли также неизвестные вооруженные люди, называвшиеся представителями "Вышгородской самообороны". Руководил ими Андрей Побидаш. Неизвестные заблокировали выходы из здания райсовета – и поставили депутатам ультиматум: пока новый глава района не будет избран – из здания никто не выйдет. При этом кандидатура была всего одна – Ирина Побидаш. Когда после первого тайного голосования выяснилось, что голосов за назначение госпожи Побидаш не хватает – депутатов заставили голосовать во второй раз, демонстрируя при этом бюллетени. Лишь после этого она была "избрана" главой райсовета.

Так Побидаш на полтора года захватила власть в районе. И умудрялась руководить, фактически не проведя за это время ни одной сессии.

Ответственности за фактически захват целого района ни она, ни те, кто ей в этом помог, так и не понесли.

После завершения Революции Достоинства Верховная Рада приняла закон об амнистии для всех ее участников. И учитывая те уголовные дела, которые за период с ноября 2013 года по февраль 2014-го подконтрольные Януковичу силовые структуры и коррумпированные суды вешали на майдановцев пачками – это было верное решение. Вот только упомянутые "подвиги" госпожа Побидаш осуществляла либо до, либо уже после Майдана – пусть она и прикрывалась им, как щитом, все эти годы. Вряд ли рейдерский захват власти в Вышгородском райсовете, создание условий для вывода из госсобственности огромной резиденции в Новых Петровцах или пропавшие из "Сухолучья" и "Межигорья" ценности – это то, что утверждало идеалы Майдана и способствовало движению Украины в Европу.

Следовательно – вопрос о причинах удивительной снисходительности правоохранительных структур к Ирине Побидаш остается открытым. Изменится ли эта ситуация и ответит Побидаш за все свои "достижения"? Посмотрим.

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