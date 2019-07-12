"Или стать частью России, или..." Портников предрек Украине роковое испытание

Россия мечтает о том, что вся территория Украины вновь войдет в состав ее империи. Поэтому рассчитывать на скорое окончание войны на Донбассе не стоит – она может затянуться даже на десятилетия.

Такое мнение озвучил украинский журналист, публицист Виталий Портников в эфире "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что последнее заявление президента России Владимира Путина о том, что возобновление отношений с Украиной неизбежно, подтверждает кровавые планы Кремля.

"Под более тесными отношениями России и Украины подразумевается инкорпорация украинских территорий в состав российского государства: или Российской Федерации, или того государства, которое возникнет на ее почве и будет включать в себя территории РФ, Украины, Беларуси, возможно, части Казахстана", – предположил журналист.

Такие аппетиты агрессора, по его мнению, не дают оснований верить в скорое затухание войны на Донбассе. Следовательно, ее свидетелем могут стать еще несколько поколений украинцев.

"Российско-украинская война будет продолжаться не месяцами, а годами и, может, десятилетиями. И нынешние украинцы, возможно, еще умрут в условиях, когда российско-украинский конфликт не будет закончен. Так, как это произошло с людьми, которые в 1991 году встречали российских оккупантов в Грузии или Молдове", – считает Портников.

Учитывая это, подчеркивает он, украинцам следует воспитывать своих детей и, возможно, даже внуков в готовности к оказанию сопротивления оккупантам.

Война России с Украиной Baltnews

"Украина – это сегодня крепость. Неважно, за какого президента вы голосуете, ибо вы – солдаты этого сопротивления. Или вы берете чемодан, если не хотите быть участниками этой борьбы, и выезжаете из этой воюющей страны, чтобы никогда в нее не возвращаться (или вернуться в нее тогда, когда другие победят"), – сказал журналист.

Говоря об этом, он посоветовал Украине брать пример с Грузии, где люди не смирились с тем, что представитель страны-оккупанта нагло уселся в кресло спикера парламента на Межпарламентской ассамблее православия, и вышли на массовые протесты.

Подытоживая, Портников добавил, что в нелегкой борьбе против России у украинцев будет всего два выбора – сдаться ей или противостоять, ожидая, пока она не отступит от своих имперских амбиций.

"Война будет продолжаться, конфликт будет продолжаться. Украинцы стали заложниками желания империи восстановить свои территории любой ценой. И конфликт этот закончится тогда, когда империя перестанет иметь такое желание и возможности. Сколько времени пройдет, я не знаю. Может, пять лет, может 10, может 20. У нас простой выбор – или стать частью России, или дождаться, пока Россия откажется от претензий на наши территории. Какую часть территорий при этом мы сохраним, я тоже не могу вам сказать. Где будет находиться Украина и какие потери она понесет, я тоже не могу вам сказать. Но я точно знаю – любые уступки России не приведут к окончанию конфликта", – предостерег он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников выразил мнение, что при нынешней власти Украину может поглотить хаос, который окончится либо полным развалом государства, либо его превращением в марионетку России, США или Евросоюза.

Ранее журналист заявил, что президент России Владимир Путин стремится заставить Украину забыть об украинском языке. Только в таком случае он сможет сохранить современную Российскую империю и подчинить нашу страну себе.

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