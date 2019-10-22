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22 октября • обновлено в 07:11
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"Игорек – крыса!" Экс-главари "ДНР" устроили грызню в сети

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Один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай обвинил бывшего лидера террористов Игоря Гиркина в краже денег, выделенных для раздачи населению оккупированных территорий.

Видео с обвинением было опубликовано на странице Necro Mancer в Twitter. Бородай утверждает, что привез 40 тысяч долларов из Москвы Гиркину в Славянск, где они бесследно исчезли.

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Бородай заявил, что Гиркин отправил 20 тысяч долларов своей матери.

"Реально получается, что Игорек (Гиркин) крыса. Он взял половину средств, которые я ему привез и отправил на всякий случай собственной маме в загашник", – заявил террорист.

Гиркин на своей странице в соцсети опроверг обвинения Бородая, заявив, что вышел с Донбасса с 300 долларами в кармане и потратил много личных средств во время войны.

"Игорек – крыса!" Экс-главари "ДНР" устроили грызню в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин назвал "лидеров" преступной республики "мерзкими уголовниками и наркоманами". Он обвинил их в массовых кражах.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Игорь Гиркин (Стрелков) Александр Бородай
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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