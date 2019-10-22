"Игорек – крыса!" Экс-главари "ДНР" устроили грызню в сети

Один из первых главарей террористов "ДНР" Александр Бородай обвинил бывшего лидера террористов Игоря Гиркина в краже денег, выделенных для раздачи населению оккупированных территорий.

Видео с обвинением было опубликовано на странице Necro Mancer в Twitter. Бородай утверждает, что привез 40 тысяч долларов из Москвы Гиркину в Славянск, где они бесследно исчезли.

Бородай заявил, что Гиркин отправил 20 тысяч долларов своей матери.

"Реально получается, что Игорек (Гиркин) крыса. Он взял половину средств, которые я ему привез и отправил на всякий случай собственной маме в загашник", – заявил террорист.

Гиркин на своей странице в соцсети опроверг обвинения Бородая, заявив, что вышел с Донбасса с 300 долларами в кармане и потратил много личных средств во время войны.

#Бородай: в середине апреля 2014 года я лично привёз из Москвы #Гиркин'у в Славянск 40 тыщ баксов на "гражданскую" войну. Игорёк же половину закрысил и передал своей маме обратно в Москву. "Хмурый" с "Бесом" подтвердят https://t.co/jzE4YmEltM #Безлер #Дубинский pic.twitter.com/5fM9Y4pcWP — Necro Mancer (@666_mancer) October 21, 2019

#Бородай: В июне 2014 года из честно отжатого я выделил Гиркину в Славянск на гуманитарку 4 млн.грн. Где они и растворились в неизвестном направлении. Не буду говорить, что #Гиркин их лично спёр, но при товарище Сталине за растрату к стенке ставили, так-то https://t.co/8rRDcPnXCg pic.twitter.com/vjQVGmzx4I — Necro Mancer (@666_mancer) October 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин назвал "лидеров" преступной республики "мерзкими уголовниками и наркоманами". Он обвинил их в массовых кражах.

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