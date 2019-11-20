"Идет мясорубка!" Бойцы ВСУ рассказали правду о войне на Донбассе

В Золотом Луганской области продолжает вздрагивать земля после разведения сил и средств. Взрывы происходят в результате того, что спасатели обезвреживают не взорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает "5 канал". По словам военных, до разведения обстрелы у Золотого не прекращались из всех возможных вооружений. В то же время участки фронта Золотого-4, где разведение сторон запланировано не было, подвергаются массированным обстрелам ежедневно.

"Справа и слева от нас ребята каждый день мутузятся. Плотно. Мы давно не слышали, чтобы не стрельба, а бух-бух-бух. По сторонам не верится, что на километр туда и километр туда, пока здесь тихо, а там уже идет мясорубка в прямом смысле этого слова, мы прекрасно слышим, чувствуем и сидим здесь, как мышата", – сообщил воин Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

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