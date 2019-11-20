Главная Новости
20 ноября • обновлено в 08:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Идет мясорубка!" Бойцы ВСУ рассказали правду о войне на Донбассе

3.9т
Читать материал на украинском

В Золотом Луганской области продолжает вздрагивать земля после разведения сил и средств. Взрывы происходят в результате того, что спасатели обезвреживают не взорвавшиеся боеприпасы.

Об этом сообщает "5 канал". По словам военных, до разведения обстрелы у Золотого не прекращались из всех возможных вооружений. В то же время участки фронта Золотого-4, где разведение сторон запланировано не было, подвергаются массированным обстрелам ежедневно.

Новости
Российские оккупанты накрыли ВСУ адским огнем: подробности боев

"Справа и слева от нас ребята каждый день мутузятся. Плотно. Мы давно не слышали, чтобы не стрельба, а бух-бух-бух. По сторонам не верится, что на километр туда и километр туда, пока здесь тихо, а там уже идет мясорубка в прямом смысле этого слова, мы прекрасно слышим, чувствуем и сидим здесь, как мышата", – сообщил воин Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
27
6
Смешно
0
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Как говорится, почувствуйте разницу, там где разведение есть - тихо, там где его нет - стрельба.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Майданные скачки с кастрюлями еще долго будут аукаться на Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хо Хол
Хо Хол
МЯСОРУБИЩЕ, но #потерьнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги