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"Хуже русского": декан МГУ оскандалился с украинским языком

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Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков назвал украинский язык "лингвистически уровнем ниже всех других".

Ученый 23 марта выступил в Новосибирском государственном университете (НГУ). Аудиозапись его лекции опубликовал RTVI.

"Бандеровцы, вот эти вот, украинские нацисты, они совершенно правильно действуют, борясь с русским языком и пытаясь его выжить с территории Украины. Абсолютно правильная логика. Другое дело, что мы должны этому противостоять", – сказал Третьяков.

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Он пояснил, что он так считает не потому что "украинский язык хуже русского" и "лингвистически ниже уровнем русского и других главных европейских языков", а поскольку это является "очевидным проявлением политической и информационной войны".

"На каком языке ты думаешь – той цивилизации ты и принадлежишь", – добавил декан.

Также Третьяков оправдал депутата нелегитимной Госдумы РФ Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах несколько журналисток.

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Декан Высшей школы телевидения МГУ заявил, что хорошо знает депутата, и что тот "как любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины...или на какое-нибудь другое место".

Третьяков отметил, что не видит в этом "ничего дурного".

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, сколько украинцев говорят на украинском языке.

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Тема
Языковой скандал
Место
РоссияМосква
Объект
украинский язык
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