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Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС УкраиныВсе статьи автора

Хто вбив Дашу на Донеччині

1.5тЧитать новость на украинском

Сьогодні українська земля прийняла ще одну свою дитину, п’ятнадцятирічну Дашу, яка загинула 28 травня у селищі Залізне (колишній Артемове) Торецького району Донецької області від прямого попадання міни, яка розірвалась прямо в неї на подвір’ї.

Росіяни відразу звинуватили у цій трагедії українських військових, авжеж, це ж, саме українці обстрілюють свою територію, а російські бойовики, як завжди тут ні до чого.

Але, ж вони забули, що живемо ми вже, геть в інші часи, де все фіксується і пишеться, де можливості розвідки, у тому числі і радіо-електронної такі, що майже в режимі on line йде виявлення не лише засобів враження з точною засічкою координат, але й, радіо супроводження артилерійського (мінометного) розрахунку чи його перемовини з керівництвом.

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У терористів знищено артсклад

За попередніми даними нашої розвідки, обстріл вівся з 120мм мінометів підрозділу 3 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, тобто "ДНР".

Одна з двох випущених мін розірвалась на подвір’ї приватного будинку по вул. Мічуріна, 11 де й було вбито зазначену особу.

І от тут саме цікаве. Дане подвір’я розміщене не менше, як на кілометр від передових позицій наших військ, то ж перевіряючи російську версію, питання, навіщо нам стріляти по власній території, яка находиться у нас в тилу?

На місці події, а точніше – злочину, чи терористичного акту, виявлена воронка від міни діаметром 170 см, яка має еліпсоїдну форму від вибуху та витягнута у напрямку польоту міни з території противника на північний захід.

Координати мінометної батареє зазначені на схемі, як я сказав, сучасна техніка це дозволяє зробити з вражаючою точністю, а відстань від батареє до подвір’я склала 4,3 км.

І ще один немаловажний факт. В нас є радіоперехоплення розмови бойовиків, які були причетні до обстрілу і потім, взнавши його наслідки, зокрема, смерть п’ятнадцятирічної дівчини, фактично підтверджують, що саме вони влучили в оте подвір’я і її вбили. Так можливо не навмисно, але ж – вони!!!

- Где-то Железная, где там у них Железная какая-то, поселок Железный с Дзержинки. Приехала, у девочки был день рождения 25-го числа 15 лет исполнилось.

- В город упала бл*дь и снаряд прилетел в 11 с чем-то.

- Е**ный в рот, артиллерия, они же с*ка могут, это же бл*дь наводчики все. Они же могут точно навести, наводят же поэтому бл*дь.

- Ну, дите погибло, жалко, бл*дь, е**ный в рот, 15 лет, это еще бл*дь ребенок…

Важко зрозуміти і осягнути, яка зненацька біда сталась в головах росіян, які в один момент, з найближчих братів, перетворились на ворогів лютих, готових крити нас градами і важкою артилерією, обстрілюючи жилі квартали мирних мешканців. Вбивати військових, з якими ще вчора, вчились в одному військовому училищі, а подекуди й служили в одній військовій частині.

Звісно, колись це все припиниться, можливо навіть і народи наші з часом примиряться, бо ж немає нічого вічного. Навіть ненависть колись вмирає, але ж сьогодні, ховаючи цю дитину, молоду та гарну, так важко спокійно дивитись в очі руському народові, так важко зрозуміти тих, хто підтримуючи політику своєї держави, фактично підтримує братовбивчу війну, вносячи тим самим свій пасивний вклад в існування цієї війни, бо ж, саме своєю підтримкою та мовчазною згодою, вони так само вбили цю дитину, як і той терорист, що спрямував міну на її подвір’я.

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Анатолий КравчукАнатолий Кравчук
Место
Украина
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