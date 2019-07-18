"Хрупкая женщина в форме": появились подробности о погибшей на Донбассе защитнице

Светлана Стребиж, которая умерла 17 июля, была родом из Горловки и покинула город в самом начале войны на Донбассе.

Как сообщается на странице "Повернись живим", женщина боролась с раком и перенесла около 20 химиотерапий.

"Мой друг военный впервые показывал мне ее фото. Он и она, хрупкая женщина в форме, а рядом их сын, который только что закончил морскую академию. Их сын, который начинал обучение в Севастополе, а в Военно-морские силы поступил уже на материковой Украине", - вспоминают ее знакомые.

По их словам, Светлана "точно стреляла", однако воевала без оружия. "Ее задачей было считать. Одна ошибка - и человек без зарплаты. Я не слышал о ее ошибки. Если назвать имя - в батальоне "Донбасс-Украина" ее знают все", - написано в сообщении.

Светлана Стребиж facebook.com/backandalive

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото Антона Факи, который погиб в результате обстрела под Гранитным. Бойцу был всего 21 год.

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