"Х*ровый "Глонасс!" Цимбалюк ярко ответил на претензии Лаврова к Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил ответственность за войну на востоке Украины на нее саму и получил жесткий ответ от украинского журналиста Романа Цимбалюка.

Его он озвучил в своем видеоблоге на YouTube, разбирая месседжи Лаврова из интервью для РБК (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я до сих пор считаю, что вина в том, что сейчас происходит в этой близкой, братской нам стране, целиком лежит на западных покровителях оппозиции. Наш бизнес заинтересован в сотрудничестве с украинским. Этот интерес взаимный. Мы хотим, чтобы товарооборот рос, наши люди получали от этого выгоду. Это очевидные вещи. Но когда власти в Киеве говорят, что они будут душить русских!" – высказался главный дипломат страны-агрессора, полностью исказив суть российского-украинского конфликта.

Цимбалюк и Лавров

Однако Цимбалюк развенчал все лживые тезисы Лаврова и напомнил, что в действительности стало причиной войны на территории нашей страны.

"А российские военные просто "заблудились"! Х*ровый "Глонасс"! Но Крым и Донбасс – наш. Такие вот они, "братья". Мне кажется, что если и душат где-то русских, так только на оккупированных территориях. И делает это Российская Федерация. Ведь русскоязычные Донбасса стали заложниками кремлевской политики", – пресек выпады главы МИД РФ украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров уже нарывался на острую критику Цимбалюка из-за слов о том, что Москва якобы совершенно не виновна в войне на Донбассе.

Также журналист обратил внимание на то, что Лавров в публичных выступлениях резко перестал называть оккупированный Донбасс юго-востоком Украины и начал употреблять корректную формулировку восток.

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