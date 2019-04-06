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''Хотят в Украину'': Тука заступился за жителей ''Л/ДНР''

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В оккупированных районах Донбасса до 80% мирного населения мечтает о возвращении в Украину.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Чиновник отметил, что у него нет морального права упрекать этих людей в сотрудничестве с террористами "Л/ДНР".

"Преследовать человека, который сейчас, например, является главой сельсовета на оккупированной территории – это даже не по-человечески", – уверен замминистра.

На замечание, что такой человек сотрудничает с террористами, чиновник ответил: "Формально – да. Если бы государство создало хоть минимальные условия для реинтеграции внутренне перемещенных лиц, тогда бы мы имели моральное право кому-то что-то доказывать. Но если за 5 лет мы смогли приобрести для переселенцев по своей программе лишь немногим более 300 квартир, то какое моральное право я имею упрекать человека, который не покинул оккупированные территории и не переехал на свободную территорию?".

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Тука сообщил, что получает очень много информации о событиях и настроениях людей на оккупированной части Донбасса – как от разведки, так и от местных жителей.

"На той территории никто социологические исследования проводить не может. Но несмотря на это, существуют определенные опросы, которые проводятся нашими спецслужбами. На Луганщине уровень граждан, которые видят себя в Украине, как до войны, сейчас составляет 75-80%. Речь о гражданском населении", – заявил он.

По мнению замминистра, аморально упрекать жителей Донбасса в том, что они не поднимают бунт против оккупантов.

"Та территория настолько милитаризирована, что любой бунт не продержится и часа, и гражданские люди будут просто уничтожены. Выходит, мы ждем от наших граждан, чтобы они пошли на самоубийство?" – подчеркнул он.

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На вопрос, как Украине следует поступать со школьными учителями, которые на оккупированных территориях вкладывают "русский мир" в головы детей, Тука заявил: "Если мы говорим об уголовном преследовании, то эти за действия, которые мне очень не нравятся, за решетку сажать не стоит. Но отстранить от преподавательской работы – без малейших сомнений".

''Хотят в Украину'': Тука заступился за жителей ''Л/ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что существует только два варианта освобождения Донбасса военным путем – вытеснение и массированное уничтожение населенных пунктов.

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Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да кому они надо? Пусть пистуют в Ватный Халифат.
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