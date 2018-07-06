"Хотите, как в Украине?" Топ-пропагандист Кремля попался на лицемерии

В сети появилось видео, где топ-пропагандист Кремля Дмитрий Киселев убеждает россиян в том, что проведение референдума о повышении пенсий невозможно для демократической страны, где люди должны доверять избранной власти. При этом он умолчал о том, как в свое время агитировал за незаконные "референдумы", прикрываясь которыми страна-агрессор захватила часть территории Украины (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца).

Чтобы запугать своих соотечественников, он спрогнозировал, что вынесение вышеуказанного вопроса на всеобщее обсуждение приведет к хаосу в стране. Вырезкой из пропагандисткой программы Киселева поделился российский общественный деятель Роман Доброхотов в своем Twitter.

"Если кто-то думает, что подобные вопросы должна решать улица, толпа, то это уже охлократия, власть толпы, а не власть народа. Хотим как в Украине? Тогда на улицу. Но что-то подсказывает, что не очень-то хотим", — едко высказался пропагандист.

В свою очередь, Доброхотов, обнародовавший вырезку из циничного выступления Киселева, отметил избирательность суждений всех те, кто представляет интересы Кремля, и упрекнул "говорящую голову" режима Владимира Путина в том, что он не дал такую же характеристику оккупационным "рефернедумам" во временно захваченном Крыму и на Донбассе.

"Так, пришла инструкция из Кремля: если захватить чужую территорию — референдум это правильно, если старики хотят пенсию — референдум это зло. Ирония в том, что в Крыму многие голосовали за, потому что хотели российских зарплат и пенсий!" — написал он.

Так, пришла инструкция из Кремля: если захватить чужую территорию - референдум это правильно, если старики хотят пенсию - референдум это зло. (Ирония в том, что в Крыму многие голосовали за, потому что хотели российских зарплат и пенсий!) https://t.co/SGVWhp77dT — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 6 июля 2018 г.

Демократия — это когда всё решают за вас. Объясняет пропагандист Дмитрий Киселев pic.twitter.com/fAuDr24Smo — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 6 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рекордно повышают пенсионный возраст. Так, женщины будут заканчивать трудовую деятельность в 63 года, а мужчины — в 65 лет.