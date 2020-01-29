"Хотели соседствовать с "Новороссией": Цимбалюк высмеял Россию за провал в Украине

Украинский журналист Роман Цимбалюк подколол Россию, напомнив, что она навсегда останется для Украины только соседом, ведь ее план по развалу нашей страны провалился.

Тонкий троллинг оккуппантам он устроил в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодаря Богу, очевидно, так случилось, что мы с вами – соседи. И этот факт не может изменить даже Владимир Путин. Хотя попытки были. Вы же хотели одно время не с Украиной соседствовать, а с "Новороссией". Но сейчас от этого ушли", – отметил Цимбалюк.

Цимбалюк и Путин

Вместе с тем, добавил он, несмотря на соседство, Украина никогда не сможет избавиться от того шрама, который появился в ее истории после 2014 года.

"Шрам никуда не денется. В учебниках украинских и российских история Крыма написана по-другому абсолютно. В украинских учебниках Россия является государством-оккупантом украинской земли", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк раскритиковал россиян за культивирование мифов об исключительной роли их государства в окончании Второй мировой войны. Он напомнил, что страна-агрессор приблизила новую катастрофу цивилизации, начав двигать границы Европы в 2014 году и убив тысячи украинцев.

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