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29 января • обновлено в 05:15
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"Хотели соседствовать с "Новороссией": Цимбалюк высмеял Россию за провал в Украине

1.2т
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Украинский журналист Роман Цимбалюк подколол Россию, напомнив, что она навсегда останется для Украины только соседом, ведь ее план по развалу нашей страны провалился.

Тонкий троллинг оккуппантам он устроил в эфире радио "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодаря Богу, очевидно, так случилось, что мы с вами – соседи. И этот факт не может изменить даже Владимир Путин. Хотя попытки были. Вы же хотели одно время не с Украиной соседствовать, а с "Новороссией". Но сейчас от этого ушли", – отметил Цимбалюк.

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Цимбалюк и Путин

Цимбалюк и Путин

Вместе с тем, добавил он, несмотря на соседство, Украина никогда не сможет избавиться от того шрама, который появился в ее истории после 2014 года.

"Шрам никуда не денется. В учебниках украинских и российских история Крыма написана по-другому абсолютно. В украинских учебниках Россия является государством-оккупантом украинской земли", – подчеркнул журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк раскритиковал россиян за культивирование мифов об исключительной роли их государства в окончании Второй мировой войны. Он напомнил, что страна-агрессор приблизила новую катастрофу цивилизации, начав двигать границы Европы в 2014 году и убив тысячи украинцев.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Война на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Петров Сергей
Петров Сергей
Ушастый, взгляд на тебя вызывает непроизвольный смех) А ведь ОН ещё и троллит)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что ты я не слышал о русским фронте а только о беларусском и украинском)))руцкие не воевали они за Уралом сидели и в щаград отрядах воевали только украинцы и беларусы а рашастания как всегда примазалась)))))
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2 из 6 ответов | показать все
Хо Хол
Хо Хол
Он Алекс, попробуй подумать своей чyбатoй башкой. По твоей логике фронт украинский, потому что воевали там украинцы, белорусский - потому что белорусы. На дальневосточном кто воевал? Дальневосточенцы? В забайкальском - забайкальцы? В юго-западном - югозападенцы? Ты хоть думай прежде чем писать чтобы таким полyдypком не выглядеть.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий, как сейчас свiдомо MAHДАйнутое бидлo? Хрюкает бeкaет мeкaет про вoйнy с Россией, а на саму вoйнy их xyй загонишь....У тебя тоже лябо диван не заводится? Все под спiдницiю своей бабы прячешься?
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Хо Хол
Хо Хол
Крым уехал, в стране гражданская вoйнa, в двух регионах в активной фазе, в остальных на уровне гражданского конфликта, о чем говорят постоянные стычки в автобусах и на митингах, из-за языка, религии, истории, которую продолжают переписывать xpюканы у власти. Я уже молчу про экономический коллапс. Самое время тонко троллить и высмеивать Путина.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хо Хол, главное что теперь навсегда мы и наши дети и внуки будут ненавидеть Пашку а главная цель ты идот так и не понял?как ты думаешь зачем ярош в 14 пытался захватить АЭС?)))))не догадываешся?подскажу все дааавно заминировано и если США захочет вас стереть то им даже стрелять по вам не нужно))))))))
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