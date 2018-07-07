Хоть шаром покати: Крымский мост внезапно опустел. Показательные фото

Построенный оккупантами в аннексированном Крыму мост внезапно опустел.

Соответствующие фото выложил пользователь Twitter с ником Sergey 21+. На снимках путепровод выглядит абсолютно пустым, машин на нем нет.

Правда, в комментариях уточняют, что наблюдаются очереди с обеих сторон.

Причем, российские СМИ также распространили эти фото, признав, что мост действительно пустует.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пляжах в оккупированном Крыму по-прежнему нет туристов, несмотря на то, что купальный сезон в разгаре.