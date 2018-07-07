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Хоть шаром покати: Крымский мост внезапно опустел. Показательные фото

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Построенный оккупантами в аннексированном Крыму мост внезапно опустел.

Соответствующие фото выложил пользователь Twitter с ником Sergey 21+. На снимках путепровод выглядит абсолютно пустым, машин на нем нет.

Правда, в комментариях уточняют, что наблюдаются очереди с обеих сторон.

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Причем, российские СМИ также распространили эти фото, признав, что мост действительно пустует.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пляжах в оккупированном Крыму по-прежнему нет туристов, несмотря на то, что купальный сезон в разгаре.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Пигин Макс
Вот же убогая нация нерабов!
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