Хоть шаром покати: Крымский мост внезапно опустел. Показательные фото

Построенный оккупантами в аннексированном Крыму мост внезапно опустел.
Соответствующие фото выложил пользователь Twitter с ником Sergey 21+. На снимках путепровод выглядит абсолютно пустым, машин на нем нет.
Правда, в комментариях уточняют, что наблюдаются очереди с обеих сторон.
Причем, российские СМИ также распространили эти фото, признав, что мост действительно пустует.
Крымский мост, 04 июля 2018 pic.twitter.com/12jAaQj8V2— Sergey 21+ (@sergeyfirsov) 4 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на пляжах в оккупированном Крыму по-прежнему нет туристов, несмотря на то, что купальный сезон в разгаре.
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