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11 февраля • обновлено в 21:35
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"Спасают Россию": главарь "ДНР" выдал нелепое объяснение войны на Донбассе

2.4т
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Главарь батальона "Восток" "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что террористы якобы берегут Россию от войны, убивая украинцев.

Нелепое высказывание появилось во вторник, 11 февраля, в его Telegram-канале. Таким образом пособник оккупантов отреагировал на новости о ликвидации 4 террористов "ЛНР".

"Эта трагедия примечательна только тем, что сразу несколько человек на одной позиции, а так повсеместная гибель наших бойцов норма. Но виню ли я Украину? Нет. Она делает своё дело. Ее задача нас убивать, и она нас убивает. Что в этом противоестественного? В их действиях ничего. С нами же они ни о чем не договаривались?" – выдал в духе роспропаганды террорист.

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Ходаковский заговорил о спасении России от войны

Ходаковский заговорил о спасении России от войны

novosti.dn.ua

Далее он попытался всячески оправдать РФ. "Россия не сторона конфликта. В происходящем противоестественно только одно: то, что мы позволяем это делать безответно и безнаказанно", – высказался Ходаковский.

По его словам, "своими жертвами террористы не позволяют втянуть Россию в масштабный конфликт".

"Не знаю, насколько такое предположение зрелое, но пусть будет так. Но, как мне кажется, точечная, но эффективная реакция ситуацию сильно не поколебала бы, но кое-кого отрезвила. И так по каждому нарушению. Честно говоря, надоел уже этот "плач Ярославны", – добавил он.

"Спасают Россию": главарь "ДНР" выдал нелепое объяснение войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Александр Ходаковский
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
Америка воюет с Россией на территории Украины, Россия воюет с ИГИЛ на территории Сирии. А зачем воевать на своей?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Вот это помои вливают в бошки русаков, такой бред может лишь больной на голову твердить. Жаль простой народ, они идут как пушечное мясо власть имуих, ради их прибыли и широких карманов.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Он прав на 100%. Путину потомки нынешних украинцев будут памятники ставить за то что отвел вoйну между США и Россией в Сирию и дальше.
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