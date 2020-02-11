"Спасают Россию": главарь "ДНР" выдал нелепое объяснение войны на Донбассе

Главарь батальона "Восток" "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что террористы якобы берегут Россию от войны, убивая украинцев.
Нелепое высказывание появилось во вторник, 11 февраля, в его Telegram-канале. Таким образом пособник оккупантов отреагировал на новости о ликвидации 4 террористов "ЛНР".
"Эта трагедия примечательна только тем, что сразу несколько человек на одной позиции, а так повсеместная гибель наших бойцов – норма. Но виню ли я Украину? Нет. Она делает своё дело. Ее задача – нас убивать, – и она нас убивает. Что в этом противоестественного? В их действиях – ничего. С нами же они ни о чем не договаривались?" – выдал в духе роспропаганды террорист.
Ходаковский заговорил о спасении России от войны
novosti.dn.ua
Далее он попытался всячески оправдать РФ. "Россия – не сторона конфликта. В происходящем противоестественно только одно: то, что мы позволяем это делать безответно и безнаказанно", – высказался Ходаковский.
По его словам, "своими жертвами террористы не позволяют втянуть Россию в масштабный конфликт".
"Не знаю, насколько такое предположение зрелое, но пусть будет так. Но, как мне кажется, точечная, но эффективная реакция ситуацию сильно не поколебала бы, но кое-кого отрезвила. И так по каждому нарушению. Честно говоря, надоел уже этот "плач Ярославны", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходаковский признался, что лично отдал приказ об артиллерийском обстреле родного города Ясиноватая на Донбассе.
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