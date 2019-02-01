Хладнокровный расстрел в Николаеве: в деле всплыли нехорошие факты об убитых

В громком убийстве у входа в Ленинский районный суд Николаева всплыли неоднозначные факты. Оказалось, что стрелявший Герасим Багирянц и убитые Беловы – дальние родственники.

Кроме того, конфликт из-за долга, приведший к трагедии, был спровоцирован не николаевским бизнесменом, а обманом семьи одесситов, утверждается в расследовании "Новости-N".

Так, 30 сентября 2009 года Герасим Багирянц одолжил у Михаила Белова 40 тысяч долларов США сроком на три года. Белов согласился дать деньги "под проценты" - 20% годовых. О том, что он одолжил деньги, Багирянц написал расписку, которая, осталась у Белова.

Расстрел в Николаеве Новости-N

Багирянц обратился со столь деликатной просьбой, потому что они являются родственниками: дочь Беловых, Александра, проживает в США, воспитывает троих детей, а ее муж приходится двоюродным племянником Герасиму Багирянцу.

"До поры-до времени, отношения между двумя семьями были прекрасными: Багирянц называл Беловых "Миша" и "Таня", они его — "Гера". В свете этих обстоятельств просьба Геры Мише одолжить денег для ведения бизнеса выглядит вполне нормально, по-родственному", - пишет СМИ.

К сентябрю 2012 года Багирянц успел отдать кредитору половину взятой в долг суммы, плюс все проценты. В сентябре 2012 должник и кредитор вновь встретились, и Багирянц написал расписку на оставшуюся сумму долга — 20 тысяч долларов.

"При этом — внимание! - старую расписку, на 40 тысяч, написанную в 2009 году, он у Белова НЕ ЗАБРАЛ! Почему? А не придал значения. Скажете, таких наивных людей уже давно нет? Ошибаетесь — есть, и немало", - сказано в статье.

Утверждается, что должник продолжал исправно, частями, погашать долг, однако в 2013 году случилось несчастье: в самом центре Николаева, на выходе из "ОТП-банка", на Герасима Багирянца было совершено разбойное нападение. Бандиты с применением оружия забрали у бизнесмена сумку, в которой находилось около 100 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте. Сам Багирянц во время нападения получил пулевое ранение.

"Здесь есть одна деталь, заслуживающая внимания. Друзья Багриянца рассказали, что накануне получения денег в банке, Герасим звонил в Одессу Белову. "Я завтра получаю сто тысяч долларов и готов с тобой полностью рассчитаться" - сообщил он своему родственнику. А на следующий день произошло нападение. Друзья утверждают: Багирянц был уверен, что "навел" на него бандитов именно одесский родственник", - пишет издание.

Из-за ЧП выплаты по долгу на некоторое время прекратились. А уже в 2016 году к Герасиму Багирянцу приехали люди из Одессы, которые предъявили Багирянцу решение Ленинского районного суда г. Николаева о взыскании с него долга в сумме около 2,5 миллиона гривен (по действующему курсу на март 2016 года - около 90 тысяч долларов США). Как оказалось, к исковому заявлению Белова в суд были приложены обе расписки: на 40 тысяч долларов от 30 сентября 2009 года и на 20 тысяч долларов от 30 сентября 2012 года плюс проценты.

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После подобного поворота отношения между двумя семьями окончательно испортились. Багирянц полностью прекратил какие-либо выплаты Белову по долгу. Поэтому одессит написал заявление в Ингулський райотдел полиции о невыполнении решения суда и добился открытия уголовного производства. В августе 2018 года Белов подал еще один иск в Ленинский районный суд - о признании недействительными договоров дарения на оба дома, подаренных сыновьям и жене.

Напомним, расстрелянный возле здания Ленинского районного суда Николаева одессит Михаил Белов неоднократно говорил следователю полиции, что его хочет убить Герасим Багирянц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Днем 30 января у входа в Ленинский районный суд г. Николаев, местный житель в упор расстрелял беседующих с адвокатом жителей Одессы супругов Беловых.

Стрелявший не пытался скрыться с места происшествия и сдался полиции. Им оказался житель Николаева Герасим Багирянц.

Причиной расстрела стал конфликт по поводу крупной суммы денег, которую Багирянц якобы взял у Беловых в долг и не вернул.

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