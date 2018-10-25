Хищение $20 млн: суд вынес решение по замглавы ''Ощадбанка''

Соломенский районный суд Киева 25 октября арестовал заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, подозреваемую в причастности к завладению 20 миллионами долларов.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка "Украинской правде". Он пояснил, что антикоррупционная прокуратура просила суд взять Земцову под стражу с залогом в 50 миллионов гривен.

Судья решил назначить альтернативу — семь миллионов грн. В случае внесения суммы, на Земцову будет возложен ряд обязанностей. Она должна носить электронный браслет, сдать все паспорта, а также ей запрещается общаться с другими фигурантами дела.

Отмечается, что параллельно у разных судей проходят заседания относительно других фигурантов дела. В частности, уже есть решение о двух или трех подозреваемых по взятию их под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАБУ рассказали, что детективы задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн государственного "Ощадбанка".

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