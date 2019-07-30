"Х*хлов можно х*рачить?!" Цимбалюк разнес россиян за двуличие

Массовые акции протестов, которые прошли в Москве, являются не более, чем фарсом. Ведь в России давно нет оппозиции, а те, кто считает себя ею, отстаивает только локальные интересы и закрывает глаза на войну на Донбассе.

Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот эти, скажем так, лидеры несистемной оппозиции последние 10 лет предлагают проводить акции и скандируют фактически одинаковые вещи – "Путин вор". Хотя по сути они смещают акценты внутри российского общества, когда говорят, что главное – это коррупция, а не то, что их страна воюет с другим государством, убивает людей, сажает в тюрьмы. У них сейчас популярный лозунг "Стыдно стоять в стороне". То есть, если в Москве кого-то дубасят, то стыдно стоять в стороне, а когда эти же ребята, может, с Донбасса приехали или из Крыма, может, они посадили десятки крымских татар, избили людей там – это не стыдно? А, если это не Москва, тогда Бог с ними? А, это хохлы – их можно х*рачить, так получается?" – возмутился Цимбалюк.

Он уверен, что так называемая российская оппозиция практически обнулила свое влияние на ситуацию в стране, а следовательно уже не имеет никаких политических шансов.

"Потому что после убийства Бориса Немцова они все обоср*лись и сделали вид, что "не все так однозначно, Крым не бутерброд, Крым захватили, конечно, не честно, но мы его не отдадим", или "Донбасс ваш, но мы его тоже не отдадим, нас там нет", – говорит журналист.

Митинги в Москве и война на Донбассе

Кроме того, он считает, что массовые избиения и задержание протестующих в Москве – это эхо событий, который начались в Украине в 2014 году.

"Сначала они с украинскими "карателями" воевали, украинской "хунтой". И вот теперь "хунта" закончилась. То, что они отжали, то они отжали. А дальше с "хунтой" уже не поборешься, потому что придется проводить ковровые бомбардировки, как в Сирии. И когда "диких укров" стало не хватать, пришел момент, чтобы расправиться с национал-предателями. А эти люди ими являются", – объяснил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

Свыше 1000 человек были задержаны, в том числе случайные прохожие.

Еще раньше, 24 июля, за призыв выходить на улицы на 30 суток был арестован оппозиционер Алексей Навальный.

28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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