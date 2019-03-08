''Донбасс бессилен'': генерал СБУ объяснил решение Кремля по ''гумконвоям''

Россия не отправляет "гуманитарную помощь" на оккупированную часть Донбасса, потому, что не видит необходимости в поставке запасов оружия, продовольствия. Также причиной может быть какой-то сбой.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Однако он заверил, что этот факт не нужно учитывать в "дорожной карте" для Донбасса.

"Или РФ достаточно завезла раньше и сейчас не видит необходимости пополнять запасы, или вышел какой-то сбой. Там в России тоже есть неполадки, и нет надлежащей организации. Но мы не должны рассчитывать на то, что Россия завтра или послезавтра оставит эти террористические группы, организации, руководителей и мы сможем быстро освободить эти территории. Нам надо разрабатывать стратегию без варианта, что Кремль оставит их без внимания и защиты", – сказал он.

Для освобождения оккупированных территорий нужна дипломатия и сила, уверен Вовк. Он добавил, что эти два варианта можно применить в комплексе или по отдельности.

"Гумконвои" РФ "Вести"

"Я сторонник этих вариантов. Разведка докладывает, что Донбасс бессилен, что можно наступать. А я хочу увидеть хотя бы одного человека из разведки, который доложил бы данные, что позволят руководству государства сделать вывод о наступлении. Я бы хотел увидеть того начальника, который бы послал на смерть десятки тысяч украинцев", – отметил Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, поставку "гуманитарного груза" в оккупированный Донбасс прекратили два месяца назад. Причиной назвали отсутствие финансирования министерства РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по статье закупок. Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это "просто происходит оценка потребностей жителей Донбасса".

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