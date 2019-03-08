|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Донбасс бессилен'': генерал СБУ объяснил решение Кремля по ''гумконвоям''

Читать материал на украинском

Россия не отправляет "гуманитарную помощь" на оккупированную часть Донбасса, потому, что не видит необходимости в поставке запасов оружия, продовольствия. Также причиной может быть какой-то сбой.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Однако он заверил, что этот факт не нужно учитывать в "дорожной карте" для Донбасса.

"Или РФ достаточно завезла раньше и сейчас не видит необходимости пополнять запасы, или вышел какой-то сбой. Там в России тоже есть неполадки, и нет надлежащей организации. Но мы не должны рассчитывать на то, что Россия завтра или послезавтра оставит эти террористические группы, организации, руководителей и мы сможем быстро освободить эти территории. Нам надо разрабатывать стратегию без варианта, что Кремль оставит их без внимания и защиты", – сказал он.

Новости
Местные недовольны: стало известно о новой подлости террористов в жилых районах Донбасса

Для освобождения оккупированных территорий нужна дипломатия и сила, уверен Вовк. Он добавил, что эти два варианта можно применить в комплексе или по отдельности.

"Гумконвои" РФ

"Гумконвои" РФ

"Вести"

"Я сторонник этих вариантов. Разведка докладывает, что Донбасс бессилен, что можно наступать. А я хочу увидеть хотя бы одного человека из разведки, который доложил бы данные, что позволят руководству государства сделать вывод о наступлении. Я бы хотел увидеть того начальника, который бы послал на смерть десятки тысяч украинцев", – отметил Вовк.

Как сообщал OBOZREVATEL, поставку "гуманитарного груза" в оккупированный Донбасс прекратили два месяца назад. Причиной назвали отсутствие финансирования министерства РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по статье закупок. Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что это "просто происходит оценка потребностей жителей Донбасса".

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАТО на ДонбассеВійна на ДонбасіГуманитарный конвой России
Персона
Василий Вовк
Место
Украина
Теги
гуманитарная помощьРоссияУкраинавойна
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги