Гулял возле пруда: на Одесщине изнасиловали 9-летнего ребенка

В Одесской области мужчина 23 июля изнасиловал 9-летнего ребенка, который пришел на прогулку к пруду.

63-летнего подозреваемого задержали по горячим следам, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесщины оперативно был установлен и задержан 63-летний подонок, изнасиловавший 9-летнего мальчика, который пришел один на пруд возле поселка", – объяснил он.

Задержанный Facebook Vyacheslav Abroskin

За последние несколько месяцев это – уже не первый случай изнасилования малолетних в Одесской области.

20 июня в Одессе 64-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Развратные действия он совершил в киоске, где работает продавцом, когда потерпевшая пришла за покупками.

Также в июне была найдена убитой 11-летняя Дарья Лукьяненько, которую несколько дней разыскивали все полицейские силы области. Девочку нашли в выгребной яме на участке ее соседа – задушенной и с множеством ножевых ранений. Перед смертью ее пытались изнасиловать.

Как писал OBOZREVATEL, 11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

Согласно новому закону, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

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