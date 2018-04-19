Настоящий боевик: на Винниччине спецназ взял штурмом сельский дом

В среду, 18 апреля, в селе Вербка Чечельницкого района Винницкой области спецназ штурмовал дом, прилетев на вертолете, чтобы спасти женщину от вооруженного пьяного супруга.

Как информирует пресс-служба Нацполиции области, причиной спецоперации "Гром" стал звонок женщины, которая пожаловалась, что ей угрожает ружьем 50-летний муж.

На место ЧП прибыли сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, которым удалось вывести 49-летнюю женщину из дома.

Когда злоумышленник увидел правоохранителей, то сразу же открыл огонь в их сторону. В ответ один из копов применил оружие и ранил его в ногу. Однако дебошир все равно отказался добровольно сдать ружье и забаррикадировался в доме.

"По решению руководства Нацполиции и МВД Украины к проведению спецоперации привлекли спецподразделение КОРД. Спецназовцы оперативно провели штурм здания, перед этим убедившись, что в доме, кроме злоумышленника, больше никого нет", - пояснили в полиции.

Мужчину задержали, применив физическую силу. Позже ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские изъяли оружие дебошира, а также найденные во время обыска в доме четыре тротиловые шашки и электродетонатор. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Как писал "Обозреватель", ранее в Запорожье произошло ЧП со спецназом, который подстрелил полицейского.