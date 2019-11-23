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23 ноября • обновлено в 11:11
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Груз-200: офицер ВСУ сообщил о серьезных потерях террористов на Донбассе

2.3т
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За минувшие сутки, 22 ноября оккупационные войска России понесли тяжелые потери.

Об этом в Телеграм-канал сообщил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 22 ноября 2019 года составили: безвозвратные (200) – 2 (4 омсбр, 3 омсбр), санитарные (300) – 1 (1 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – говорится в сообщении.

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Отметим, что в октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков – убитыми.

Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

"День"

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.

Также за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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Мощный Федя
Мощный Федя
В пятницу на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения 08:59, сегодня
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Юг Руси
Юг Руси
22.11.2019  Барс Ик: Незалежна Украина оскотинилась - бля.дина! Все попутала рамсы - "Отдавай москаль, трусы!" Вы, по катерам, стреляли! Мы, со страху, в них насрали! Покидали их, за борт, Чтоб не ржал, над нами, порт! Унитазы, по квартирам, растащили командиры - Что ж добру - то, пропадать?! Нас, послали, умирать! Москали и тут, уели: Прямо скажем - оборзели! Всех, отправили до хаты, Поживите, мол, ребяты! Это ж зрада! Йети мать! Надо москалям, насрать! И теперь мы хором воем - Клеветой возьмём, не боем! Нам, на гордость, наплевать - Срали, срём и будем срать! 21.11.19. БАРС ИК
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Юг Руси
Юг Руси
У каклов целый полковник загнулся и плюс командиришка артеллерист, но это Штырлицу дырявому не интересно )))
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