Груз-200: офицер ВСУ сообщил о серьезных потерях террористов на Донбассе

За минувшие сутки, 22 ноября оккупационные войска России понесли тяжелые потери.

Об этом в Телеграм-канал сообщил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Потери российско-оккупационных войск 22 ноября 2019 года составили: безвозвратные (200) – 2 (4 омсбр, 3 омсбр), санитарные (300) – 1 (1 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – говорится в сообщении.

Отметим, что в октябре потери российских террористов "Л/ДНР" достигли почти ста человек. Из них несколько десятков – убитыми.

Террористы на Донбассе "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 22 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получил один боец ВСУ, еще один погиб в ДТП.

Также за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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