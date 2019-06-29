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Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогерВсе статьи автора

ГРУ РФ сливает само себя

12.2т

Вчера вечером на сайте The Insider, под аккомпанемент встречи на просторах G-20 президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, была опубликована статья, посвященная третьему отравителю в Солсбери, генерал-майору ГРУ Денису Сергееву (Сергей Федотов). Статья, рассказывающая о некоторых фрагментах его биографии, а так же о том, как он руководил операцией отравления из Лондона.

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях G-20

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях G-20

Собственно, все желающие могут ознакомиться с новыми обстоятельствами расследования The Insider на их сайте, но меня привлек совсем другой момент.

Дело в том, что поздно ночью, 26 июня, издание “Известие”, аффилированное ГРУ, внезапно выдает “на гора” интервью с сестрой Сергея Скрипаля Викторией в котором она утверждает, что её брат и племянница могли пойти на сделку с британской разведкой, для инсценировки отравления, что создало бы прецедент к обострению отношений с Москвой.

То есть, если исходить из слов Виктории, на самом деле не было никакого отравления и все это не более чем инсценировка для прессинга невиновной и кристально чистой как ГРУ, так и матушки России.

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Но, что интересно, этот порыв эмоций и озвучивание конспирологических теорий в лучших традициях кухонной аналитики под боярку и тюлечку, прозвучал именно тогда, когда должен был прозвучать - буквально за три дня до публикации The Insider новой порции своего расследования. То есть, с достаточным запасом времени для распространения в СМИ и формирования свежего нарратива у соответствующей аудитории о том, что про Солсбери это все выдумки и вранье.

О чем это говорит? Что же, как минимум о двух вещах.

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Первое – это то, что ГРУ в курсе того на каком этапе находится расследование The Insider и более того. С учетом их вброса на опережение публикации, не исключаю, что они в курсе и того когда должны эти публикации осуществляться, что должно The Insider как минимум насторожить.

Второе – провал ГРУ в Солсбери настолько глубокой раной и болью прошелся по телу “управления”, что шрам кровоточит до сих пор. При этом, оппоненты с Лубянки с удовольствием посыпают его солью. И этот позорный шрам доставляет силовой структуре немало хлопот и беспокойств, что отвлекает от остальных направлений деятельности и рассредоточивает внимание.

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Но, что самое главное, с учетом того как ГРУ реагирует на любой вброс информации по этому делу, неистово и отчаянно, можно смело говорить о том, что это никакая не инсценировка, а самое настоящее фиаско, от которого “голубой крови” российской разведки ещё долго не отмыться.

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Персона
Сергей Скрипаль
Тег
отравление
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Этот д*бил не знает, что гру уже давно нет? Обоз, ты бы хоть проверял своих писателей.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бухгалтер Борис:"Обоз, ты бы хоть проверял своих писателей." Судя по Вашим комментариям и читателей нужно проверять.
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
умничаешь ,злой-гандурас ? вокруг спец ,ШАЛАВА ? лечись ,лучше , лечись...
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ivanov vlad
ivanov vlad
Как автор назвал этих недоделаных "разведчиков"? “Голубой кровью” российской разведки ?))) Это потому что они голубые?) Пе ди ки?)))) А давай без пафоса их будем называть просто пЭ дЫ ки?!!)) Ну, как есть на самом деле!!
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