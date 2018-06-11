Грозы и жара: погода в Украине до конца недели

В Украине в течение рабочей недели ожидается теплая погода, которая будет сопровождаться грозовыми дождями.

Согласно данным прогноза Укргидрометцентра во вторник-среду, 12-13 июня, западные, центральные и северные регионы страны накроют грозы. Температура воздуха составит +24 +26 градусов. На остальной территории будет сухо, до +27. В среду на юге и востоке потеплеет до +30.

В Киеве также ожидаются грозы. Температура ночью +14 +16, днем +24 +26 градусов.

В четверг, 14 июня, дожди с грозами ожидаются во всех областях, кроме Херсонской, Запорожской и АР Крым.

Температура воздуха на западе и севере составит +24 +26. В центре – до +28 +29, на юге и востоке будет жарче – +30 +33.

В Киеве возможны грозы. Температура ночью +15 +17, днем +24 +26 градусов.

В пятницу, 15 июня, дожди прекратятся в Черниговской (+24 +26 градусов), Сумской (+23 +25) и Харьковской (+27 +29) областях.

В Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму будет по-прежнему сухо и жарко – +31 +33. В Одесской области будет дождливо и до +27.

В остальных регионах страны сохранится грозовая активность. На западе воздух прогреется до +26 градусов. В центральных областях – до +28 +29. На востоке – до +32 градусов.

В Киеве по-прежнему будут возможны осадки. Температура ночью +15 +17, днем +24 +26 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что в Украине резко ухудшится погода.