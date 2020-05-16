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17 мая • обновлено в 02:20
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ГБР отчиталось об аресте чиновников Одесской таможни

9.8т
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о взяточничестве в Одесской таможне.

Арестованы с возможностью внесения залога исполняющий обязанности начальника таможенного оформления одного из таможенных постов, а также и.о. заместителя начальника таможенного поста – начальник одного из отделов таможенного оформления, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Суд арестовал чиновников Одесской таможни

Суд арестовал чиновников Одесской таможни

ГБР

Также ГБР сообщило о подозрении чиновникам по части 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц) УК. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально стало известно о задержании начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, однако позднее он появился на публике и опроверг эту информацию. При этом глава таможни признал, что на него действительно надели наручники, но через несколько минут сняли.

ГБР и СБУ проводили следственные действия на Одесской таможне по делу о взяточничестве за беспрепятственную растаможку контейнеров.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Государственная таможенная служба Украины
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