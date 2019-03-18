Громкое убийство Оксаны Макар: спустя 7 лет осужденный потребовал пощады

Один из осужденных за убийство 18-летней Оксаны Макар – Евгений Краснощек требует пересмотреть суд свой приговор о пожизненном наказании.

Осужденный направил в суд письмо, где указал, что его признание вины силой выбили сотрудники полиции, сказано в сюжете ТСН.

"Он говорит, что работники полиции во время досудебного расследования применяли к нему незаконные меры, вследствие чего принудили к признанию. Фамилий правоохранителей он не указывает. Не понятно, какие обстоятельства он считает новыми", – рассказал судья центрального суда Николаева Владимир Алейников.

Судья отметил, что на данный момент Краснощека готовят к этапированию в Николаев на суд.

"Суд принял предусмотренное законом решение – об этапировании осужденного для того, чтобы он разъяснил суду, чего в конце концов он хочет", – сообщил Алейников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 10 марта 2012 года двое жителей Николаева заманили на квартиру к своему товарищу 18-летнюю Оксану Макар, с которой познакомились в баре. Затем ее поочередно изнасиловали и попытались сжечь заживо. Жертва выжила – ее обнаружил случайный прохожий. В тяжелейшем состоянии пострадавшую доставили в больницу – у девушки 55-60% кожи были поражены глубокими ожогами 4 степени.

В интернет попало видео, на котором один из насильников Евгений Краснощек рассказывает о том, что они делали с девушкой.

Также было установлено, что отец и мать Оксаны Макар трижды судимы, а она три раза привлекалась к административной ответственности за занятие проституцией, распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах, а также за мелкое хулиганство.

Скончалась Оксана Макар 29 марта 2012 года в Донецком ожоговом центре.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал