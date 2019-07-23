"Гражданская" война? Всплыли новые доказательства вторжения России на Донбасс

В сети появились фото российского оккупанта Никиты Десятникова, а также документов о его награждении за участие в войне на Донбассе.

Их опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Согласно обнародованным доказательствам, Десятников получил ранение в 2014 году. Тогда же он был награжден медалью президента Российской Федерации "За отвагу".

"Особенности "гражданской" войны – это когда десантник 51-го ПДП РФ Десятников Никита, получивший в 2014 году ранение на Донбассе, согласно указу президента РФ от 24.11. 2014 года, награжден медалью "За отвагу", – пишет защитник Украины.

Документ о награде оккупанта Десятникова Facebook Анатолия Штефана

Представление Десятникова к награждению медалью Facebook Анатолия Штефана

Новость о награждении оккупанта на российском сайте Facebook Анатолия Штефана

Никита Десятников Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры InformNapalm нашли новые доказательства того, что Россия еще в 2014 году перекидывала на Донбасс свои военные комплексы 1Л259 "Зоопарк-1". Они изучили данные профиля в соцсетях спортсменки Марьяны Наумовой, которая публиковала фото российской техники.

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