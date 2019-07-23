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"Гражданская" война? Всплыли новые доказательства вторжения России на Донбасс

4.6т Читать материал на украинском

В сети появились фото российского оккупанта Никиты Десятникова, а также документов о его награждении за участие в войне на Донбассе.

Их опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Согласно обнародованным доказательствам, Десятников получил ранение в 2014 году. Тогда же он был награжден медалью президента Российской Федерации "За отвагу".

"Особенности "гражданской" войны – это когда десантник 51-го ПДП РФ Десятников Никита, получивший в 2014 году ранение на Донбассе, согласно указу президента РФ от 24.11. 2014 года, награжден медалью "За отвагу", – пишет защитник Украины.

Новости
Гражданская война? На Донбассе найдены доказательства присутствия России. Фото
Документ о награде оккупанта Десятникова

Документ о награде оккупанта Десятникова

Facebook Анатолия Штефана

Представление Десятникова к награждению медалью

Представление Десятникова к награждению медалью

Facebook Анатолия Штефана

Новость о награждении оккупанта на российском сайте

Новость о награждении оккупанта на российском сайте

Facebook Анатолия Штефана

Никита Десятников

Никита Десятников

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры InformNapalm нашли новые доказательства того, что Россия еще в 2014 году перекидывала на Донбасс свои военные комплексы 1Л259 "Зоопарк-1". Они изучили данные профиля в соцсетях спортсменки Марьяны Наумовой, которая публиковала фото российской техники.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Ой идиотыыы...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ога, так и написано: медаль за службу на Донбассе)))
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Pooh Vini
Pooh Vini
Жаль не убили.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Pooh Vini, да, тебя жаль.
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