ГПУ провела масштабные обыски на "Новой почте"

Генеральная прокуратура нагрянула с обысками в офисы Новой Почты в Киеве, Харькове и Полтаве.

Об этом соучредитель компании Владимир Поперешнюк рассказал на своей странице в Facebook, добавив, что у него изъяли личный компьютер.

"Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Данную информацию в Facebook подтвердила также пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, заявив, что все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - рассказала Сарган.

"После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства", - добавила она.

Как писал "Обозреватель", недавно "Новая Почта" заявила об изменении тарифной сетки.